E’ Giancarlo Frigeri il candidato sindaco di “Insieme per Castiglione”

(Nella foto: Giancarlo Frigeri e Paolo Guerra)

Doppio appuntamento, sabato 16 marzo, per la lista “Insieme per Castiglione” – che vede l’unione della lista civica “ViviAmo Castiglione” e della Lega – che in mattinata inaugurerà la nuova sede e presenterà ai cittadini il candidato sindaco Giancarlo Frigeri.

L’inaugurazione è in programma alle 10.30, nella sede di via Volta 17.

«In vista dei prossimi mesi di campagna elettorale, il nostro gruppo, che vede tra i candidati l’assessore Giancarlo Frigeri e il consigliere Paolo Guerra, ha voluto trovare una “casa” che possa accogliere cittadini, associazioni, e tutte le realtà del territorio per condividere insieme momenti di confronto e partecipazione – spiegano i promotori della lista – La sede sarà un luogo di incontro, con le porte sempre aperte a tutti i castiglionesi che vorranno portare le loro idee e le loro istanze, che saranno molto preziose per noi per lavorare in un’ottica di condivisione e collaborazione al programma elettorale».

Ad accogliere sabato mattina i castiglionesi, ci saranno il candidato sindaco Giancarlo Frigeri e il candidato Paolo Guerra, che saranno a disposizione della cittadinanza e coglieranno l’occasione per spiegare le motivazioni che li hanno spinti a scendere in campo con “Insieme per Castiglione”.

«L’unione fa la forza ed è proprio in virtù di questa convinzione che Giancarlo Frigeri e Paolo Guerra hanno deciso di mettere insieme le forze e unire gli intenti per condurre Castiglione nel prossimo futuro – si legge nella presentazione di “Insieme per Castiglione” – È dalla condivisione e dal confronto che nascono le idee e i progetti migliori, nonché dalla collaborazione e dalla stima reciproca. Nonostante la posizione diversa rivestita in questi ultimi anni, Guerra e Frigeri hanno sempre lavorato cercando dei punti di incontro che portassero ad ottenere il meglio per la cittadinanza e per Castiglione».

Un’iniziativa comune, che per il candidato sindaco Frigeri è il modo di dare un senso di continuità al lavoro e ai progetti svolti in questi 10 anni di attività amministrativa, e per Guerra è la possibilità di portare nuove persone, nuove idee e nuove proposte da mettere in circolo: «Ci sono da completare progetti ed iniziative, nate e portate avanti in questi anni, che richiedono un importante bagaglio di conoscenza ed esperienza delle dinamiche e delle situazioni che si sono succedute in passato, che solo chi le ha vissute da vicino, addentrandosi nei dettagli delle questioni e delle vicende, potrà condurre verso una corretta soluzione nell’ottica di assicurare il meglio a Castiglione Olona e a tutti i suoi cittadini».

In lista anche molti nomi nuovi: «Nuove persone pronte ad apportare tutte le loro competenze, il loro impegno e il loro amore per il paese, con lo scopo unico di lavorare per il presente e per il futuro della città. Ci sono poi tante idee e tanti progetti nuovi, da condividere con tutte le realtà del territorio: ciò che contraddistingue e accomuna maggiormente Guerra e Frigeri, è la loro presenza costante sul territorio che in tutti questi anni non è mai mancata. Dagli eventi, allo sport, dalle feste alle serate informative, dall’impegno amministrativo alle emergenze sul territorio, sono sempre stati insieme ai cittadini, condividendo con loro ogni momento significativo della vita del paese. Una presenza che sia Guerra che Frigeri vogliono continuare a mantenere, per portare tutto il loro contributo ai castiglionesi, per stare in mezzo alla gente, vicino alle associazioni e accanto ad ogni singola realtà del paese».

Ed è quindi dalla “presenza” che il gruppo “Insieme per Castiglione” vuole iniziare il suo percorso verso le elezioni, con l’appuntamento di sabato 16 marzo «che – concludono i promotori della lista – sarà un primo momento di incontro e condivisione e che sarà la prima occasione per stare “Insieme per Castiglione”».