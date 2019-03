Gli appuntamenti per la Festa delle Donne in Valle Olona

In Valle Olona si festeggiano le donne e lo si fa con eventi ricchi di sport, riflessione e comicità. L’offerta culturale dei diversi comuni, infatti, sembra voglia puntare ad una rappresentazione del femminile ricca di poesia, ma anche forza e libertà.

Si inizia con il comune di Olgiate Olona, che in collaborazione con la Polisportiva Olonia offre la possibilità a tutte le donne di partecipare a una lezione gratuita di difesa personale; il ritrovo è venerdì 8 marzo, alle 18.30, presso le scuole Dante Alighieri.

L’università della terza età di Gorla Maggiore, affiancata dall’Assessorato ai servizi sociali, propone alle 21 di venerdì in sala Carnelli, una serata dedicata alle poetesse dal XIII al XXI secolo, intitolata “Il canto dolente delle donne”.

I festeggiamenti di Solbiate Olona si terranno invece giovedì 14 marzo, con la proiezione del film “Un sogno chiamato Florida” e a seguire un buffet offerto dalle associazioni ‘Fuori dalle Quinte” e ‘Iniziativa 21058’: l’appuntamento è alle 21 presso il Centro socio culturale di via Patrioti.

A Gorla Minore è tutto il mese di marzo ad essere dedicato alla festa, con la consueta rassegna di eventi pensati per omaggiare le donne. Si inizia domenica 10 marzo con lo spettacolo “Ritratti al femminile” all’auditorium Peppo Ferri. Il venerdì seguente, il 15 marzo, nella stessa location ci si focalizza sul connubio fra donne e sport: le associazioni sportive gorlesi hanno infatti organizzato la “Serata sportissima”. Il giorno seguente, in Villa Durini alle ore 17, sarà presentato il libro di Anna Dalton “L’apprendista geniale”. Movimento e passione per il territorio sono i temi portanti della giornata del 23 marzo, quando la società sportiva Ju Green guiderà le gorlesi e i gorlesi in una biciclettata per i luoghi della memoria, con partenza e arrivo al Parco Durini.

Come ogni anno, attesissime anche le visite gratuite offerte in collaborazione con l’ospedale Raimondi: un’iniziativa che riscontra sempre un grande successo. Quest’anno ci sarà la possibilità di optare per la visita senologica, il 30 marzo, o lo screening glaucoma il 31. È necessario contattare l’ospedale al numero 0331/601133 per le prenotazioni.

S

abato 30 marzo alle 21, infine, l’auditorium cittadino ospiterà la commedia dialettale “Garbui par spusà la tusa”.

Teatro anche per la città di Castellanza, che venerdì 8 marzo propone lo spettacolo “La versione di Barbie” con Alessandra Faiella, un monologo comico che ripercorrendo i finti miti della femminilità, da Biancaneve alle troniste della televisione, invita le donne a prendere in mano con coraggio e determinazione la loro vita; l’appuntamento è per le 21 al teatro di via Dante.