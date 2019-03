Contro gli incendi, maxi esercitazione al Campo dei Fiori

Coinvolgerà oltre 400 volontari la maxi esercitazione provinciale della Protezione Civile denominata “Campo dei Fiori 2019” che sarà articolata tra i comuni di Casciago, Luvinate, Barasso e Comerio nelle giornate del 16 e 17 marzo 2019, presentata questa mattina alla presenza di Alessandro Boriani, Sindaco di Luvinate, Calogero Rinaldo coordinatore esercitazione per il CCV, Alberto Gaggioni responsabile gruppo di protezione Civile Valtinella, i sindaci di Comerio e Casciago e un rappresentante di Barasso e il presidente Dell Ente Parco Giuseppe Barra.

L’evento è stato fortemente voluto dai Sindaci dei Comuni coinvolti, dopo incendi e alluvioni che hanno ferito il Campo dei Fiori tra il 2017 e il 2018 ed è realizzato con il contributo finanziario dell’Ente Parco Campo dei Fiori e delle quattro amministrazioni comunali e il determinante apporto dei volontari.

L’obiettivo è quello di avviare misure di prevenzione e di tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico.

«Questo è un territorio ferito dall’incendio del Campo dei Fiori dell’ottobre 2017 e ferito dalle successive alluvioni della primavera 2018, sopratutto a Luvinate. – Spiega Alessandro Boriani sindaco di Luvinate– Un territorio ferito che vogliamo curare. Lo stiamo facendo a livello strutturale con i vari interventi di messa in sicurezza, in accordo con l Ente Parco e Regione Lombardia. Lo faremo anche settimana prossima, con gli importanti interventi di prevenzione da rischio idrogeologico portati avanti dai volontari di Protezione Civile che ringraziamo per dedizione, generosità ed impegno». (Foto di Luca Leone).

«Abbiamo poche settimane fa salutato il fondatore della Protezione Civile On. Zamberletti – aggiunge Andrea Zanotti, presidente della Conferenza dei sindaci – ed è bello che sempre su questo territorio si dimostrerà ancora una volta la capacita organizzativa dei nostri gruppi. Come sindaci siamo lieti di aver voluto questo evento».

ORGANIZZAZIONE

Il CCV Coordinamento Volontari Provincia di Varese e il gruppo di Protezione Civile Intercomunale Valtinella (Barasso, Casciago, Comerio, Luvinate) saranno a capo del coordinamento organizzativo che avrà come cuore dell’esercitazione il Centro sociale di Luvinate. Qui verranno attivati la Segreteria (accreditamento volontari, invitati, autorità e stampa), la Sala Operativa (registrazione tutte le operazioni in tempo reale), la Sala Radio (coordinamento di tutte le comunicazioni radio durante l’esercitazione) e la Sala Droni (ripresa video in diretta live dei vari cantieri con sistema satellitare). Il punto ristoro e riposo saranno presso la Casa del Sole a Barasso.

I NUMERI

Sono oltre 400 i volontari coinvolti, appartenenti a 35 gruppi in provincia di Varese. Si tratta di: ANA Varese, ANC Saronno, Angera, Azzio, Cairate, Cantello, Caronno Pertusella, Castellanza, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria, Cocquio Trevisago, Cunardo, Fagnano Olona, P.I. PC Garibaldi, Gerenzano, Gorla Maggiore, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo-Ferno, Luino, Malnate, Marchirolo, Oggiona con S. Stefano, Piambello, Somma Lombardo, Sommozzatori Varese Sub, Uboldo, Valcuvia, Valtinella, Venegono Inferiore. CIVES, ANPAS, OPSA-CRI, UST, Rescue Drones Network.

INFO POINT E DIRETTA LIVE DEGLI INTERVENTI

Durante l’esercitazione verranno installati Info Point per informare i cittadini, con la proiezione in tempo reale delle immagini provenienti dai cantieri. Gli Info Point saranno aperti solo nella giornata di sabato secondo i seguenti orari e location: dalle 9.00 alle 12.00 – presso i rispettivi Comuni; dalle ore 14.00-18.00 – Casciago: Salumeria Gastronomia Bianchi, Riarma Caffè – Luvinate: Bar Giardino; Barasso: Centro Anziani; Comerio: Piazzale del Comune

COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE

Nell’ambito del progetto Progetto Promozione della Protezione Civile (CPPC) e la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il progetto “La Protezione Civile incontra la scuola”, parteciperanno trenta studenti dei licei varesini in qualità di visitatori.