Gli studenti della scuola di Cedrate in scena al Melo

Venerdì 15 marzo alle ore 20.00 al Teatro del Melo il laboratorio teatrale dell’Istituto Comprensivo De Amicisi di Gallarate, in occasione del saggio di primavera, metterà in scena due opere celeberrime: “Lo schiaccianoci” e “Piccole donne”.

La tematica dominante in entrambe le opere sarà legata a valori fondamentali come la famiglia, la solidarietà, l’amicizia e l’amore verso il prossimo e verso la vita. Da anni il progetto Teatro è portato avanti dall’intero Istituto con il coinvolgimento della comunità scolastica e il supporto dell’Associazione dei genitori GEDEA con il fine di promuovere l’educazione alla teatralità nei ragazzi e l’elevato valore pedagogico e morale oltre che fortemente comunicativo del teatro. Molti bambini e ragazzi negli anni precedenti hanno rappresentato tante opere teatrali nei vari palcoscenici del territorio, dalle opere di ispirazione classica greca come Ifigenia in Aulide di Euripide, alle fiabe e i miti greci per i più piccoli, alle opere moderne e contemporanee da Verga, a Ibsen o a Scarpetta.

Nel tempo l’IC De Amicis, grazie al progetto teatro, ha avuto grandi consensi, apprezzamenti e premi partecipando a concorsi territoriali e nazionali come la Settimana della Lettura, il Festival “Tedeirà”della Val d’Olona fino alla selezione finale tra i migliori progetti destinati inaugurazione dell’a.s. 2016- dinnanzi al Presidente della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato per segnalazione dell’USR di Milano.

Tanti ragazzi hanno vissuto questa esperienza didattico-educativa, che mira contemporaneamente a includere gli alunni con maggiori difficoltà e a potenziare le eccellenze, e alcuni di loro rimasti appassionati di teatro hanno continuato i corsi di formazione nelle scuole superiori e continuano a collaborare con la scuola media come tutor dei più piccoli.

Il progetto Teatro è nato anni fa da un’idea della prof.ssa Ileana Ridolfo (con il sostegno della Dirigente Scolastica Barbara Pellegatta) che come esperta interna di Teatro si è occupata della formazione degli alunni dell’Istituto e della realizzazione degli spettacoli teatrali, come regista e scrittrice di testi, promuovendoli su territorio.

Per il saggio di Primavera, che vedrà protagonisti gli alunni della scuola media “Padre Lega” di Cedrate, ci sarà la partecipazione straordinaria dei bambini del progetto della scuola Primaria “Danze dal mondo”, guidati dall’ins. Manuela Scandroglio e la collaborazione di genitori fonici doc, costumisti e scenografi.

L’IC De Amicis è lieto di condividere con la comunità territoriale anche questo evento culturale pregevole e importante a cui parteciperanno genitori, familiari, ex alunni, docenti, amici e scrittori con cui spesso si sono create delle belle collaborazioni artistiche come la poetessa Annitta Di Mineo e lo scrittore Antonio Conticello.