Guasto tra Arcisate e Varese, treni in forte ritardo

Treni in forte ritardo questa mattina. Il sito di Trenord segnala: “possibili ritardi fino a circa 30 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti, che regolano la circolazione dei treni, tra le stazioni di Arcisate e di Varese. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione. Prestare attenzione agli annunci e ai monitor in stazione”.

I monitor però alla stazione di Arcisate, ci segnala un lettore, stamattina sono bui e “silenziosi” (vedi foto)