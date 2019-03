In tanti sulla Torre Civica, ora si pensa ad aprirla di più

Oltre 1300 persone in due giorni solo per le aperture straordinarie dei monumenti e luoghi storici in piazza Monte Grappa a Varese. Circa 700 persone hanno potuto godere della salita sulla Torre Civica aperta per la prima volta in occasione delle Giornate di Primavera del Fai. Sono questi i numeri registrati lo scorso fine settimana che ha visto tantissimi cittadini in coda già dal mattino presto sia sabato che domenica per partecipare all’iniziativa. Il Comune di Varese infatti ha accolto la richiesta dei giovani del Fai di Varese di inserire la Torre di piazza Monte Grappa nel circuito dei beni aperti lo scorso weekend e l’amministrazione ha fatto in modo che l’edificio, alto 54 metri e con 297 gradini, fosse pronto per consentire la salita da parte del pubblico.

“Siamo molto soddisfatti di come il pubblico abbia accolto questa novità assoluta di poter godere del panorama di Varese da un punto esclusivo – spiega il sindaco Davide Galimberti -. Era una sperimentazione e ci è sembrata una buona idea partire legando le aperture a un brand famoso come l’iniziativa nazionale del FAI, di cui ringrazio i tanti volontari per l’impegno e la professionalità che hanno messo in campo. L’evento è sicuramente riuscito dimostrando tutta la capacità di attrazione della Torre. Nel corso della prossima Giunta – prosegue il sindaco – esamineremo le proposte progettuali per renderla fruibile in maniera più frequente con aperture stabili”.