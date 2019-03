Incendio nel bosco di Bolladello, Vigili del Fuoco al lavoro

Incendio nei boschi di Cairate, nella frazione di Bolladello. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo, intorno alle 18: sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ancora al lavoro per spegnere l’incendio.

Galleria fotografica Incendio boschivo bolladello - marzo 2019 4 di 7

Si tratta di un incendio del sottobosco che sta creando molto fumo e che si è spinto sul versante di Rovate. Le fiamme sembrano sotto controllo ma, complice anche il vento, continuano ad accendersi focolai presidiati dagli uomini dei Vigili del Fuoco.

Ancora presto per capire l’origine del rogo. L’amministrazione comunale, sulla sua pagina facebook ufficiale, chiede ai cittadini di non avvicinarsi al luogo delle fiamme, così da non intralciare i lavori.