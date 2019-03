Inserimento lavorativo, la minoranza risponde al sindaco

È piena querelle a Gavirate sul tema dell’inserimento lavorativo dei giovani in un progetto caldeggiato dal Comune. Prima la nota dell’opposizione, poi la replica del sindaco Alberio e ora arriva, a strettissimo giro di posta, la controreplica sempre firmata da Gianni Lucchina.

Ho letto la risposta, scontata, del Sindaco protempore di Gavirate.

Visti i contenuti evito di ampliare ulteriormente la polemica voglio solo evidenziare le non risposte date dal Sindaco e affermazioni che si commentano da sole.

Certamente abbiamo votato contro, le ragioni sono quelle ben riportate nelle mie dichiarazioni, non le

ripeto per non annoiare i cittadini, basterebbe leggersi i verbali.

Si dice che il Comune non è una agenzia di lavoro interinale, questo è vero ma la Sindaca pro tempore

dovrebbe sapere che nemmeno le Associazioni di Categoria lo sono.

Certo il comune ha solo e soltanto il compito di recepire il bisogno del territorio e farsi parte in

causa nel cercare di risolvere se possibile o comunque fare da tramite fra il bisogno e la sua

soluzione, ricordo però che abbiamo stanziato € 15.000.00 con l’obiettivo di favorire l’inserimento

di giovani nel mondo del lavoro.

Come si vede non era per caso utile coinvolgere la Camera di Commercio.

Allego copia della risposta alla mia interrogazione scritta dove è evidente il numero di giovani

avviati al lavoro (nel documento si parla di due persone ndr).

Per ultimo, non me ne voglia la Dottoressa, se ritiene che io abbia un conflitto d’interessi si rechi

senza indugiare alle autorità competenti e presenti regolare denuncia.

Mi fa sorridere questa affermazione, come dire che l’attuale Sindaco non può discutere e impegnarsi per la salute dei cittadini perché è un medico di famiglia.

Come diceva Totò ma mi faccia il piacere….

Gianni Lucchina

Capogruppo Consiliare

Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre