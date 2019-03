Italia’s Got Talent: il coro Divertimento Vocale arriva alle finali

Una performance brillante e geniale ha nuovamente decretato il successo del Coro Divertimento Vocale di Gallarate.

Dopo i “4 Si” ottenuti nella selezione delle audition, la nuova esibizione ha raccolto il consenso dei quattro giudici e di tutto il pubblico di “Italia’s Got Talent”, che ha celebrato il Coro con applausi a scena aperta: una vena di commozione e poesia ha sottolineato l’interpretazione del brano “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla, scelta ambiziosa, affatto compiacente anzi impegnativa e pregna di significati.

La nuova esibizione ha spiccato per originalità: l’aver coniugato i rumori del mare e della sua fauna, con alcuni elementi cantati è stata una scelta vincente. L’arrangiamento vocale studiato dai musicisti della compagine gallaratese, arricchito dal rumore della risacca, dal grido dei gabbiani e dal canto finale della balena, unito alla coreografia delle onde del mare ha trasformato lo scetticismo, che aleggiava in sala alla presentazione dell’esibizione, in un’ovazione del pubblico e degli stessi giudici.

Al piacere per l’esecuzione si aggiunge poi un altro significato rilevante: essenziale per ognuno diventa l’attenzione alla gestione delle risorse naturali. Farlo in una trasmissione di intrattenimento che arriva a milioni di persone, con leggerezza, semplicità e grande comunicazione sensibilizza e aiuta a pensare; farlo poi con divertimento indicando come unica via la consapevolezza e la necessaria azione di gruppo è fondamentale.

Il tutto ha poi consentito il raggiungimento di un risultato considerevole: il CDV rappresenterà Gallarate alla finale del 22 marzo, unico coro fra 11 finalisti.

Nell’invitare i lettori a sostenere il CDV in occasione della finale , il direttore Carlo Morandi sottolinea come tutti i 15 finalisti abbiano già vinto: per noi , dice, “esibirci, confrontarci con un talent nazionale, condividere con molte persone l’ideale di un gruppo coeso, creativo, impegnato, non professionista, capace di calcare un importante palcoscenico e arrivare tra i 11 finalisti sdogana l’idea di Coro che normalmente il pubblico ha per ridisegnarlo all’interno di un nuovo quadro espressivo e creativo.”

L’emozione e la gioia dei coristi si è scatenata quando è stato decretato il passaggio alla fase finale: i ringraziamenti vedono coinvolti tutti i componenti del CDV, il gruppo creativo, l’ospitalità dell’Università del Melo e di tutte le sedi messe a disposizione nel corso degli anni per le prove, la direzione artistica di “Italia’s Got talent” e naturalmente il sostegno del pubblico.