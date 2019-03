Jane Bowie ci porta nella fabbrica dove “nacque” l’8 Marzo

Venerdì 8 marzo il Comune di Vedano Olona in collaborazione con “Le Curiose” e Associazione Culturale “Inchiostro Simpatico” presenta lo spettacolo “Shirtwaist” scritto ed interpretato dall’attrice Jane Bowie.

Lo spettacolo è un intenso monologo ispirato dalla storia vera dell’incendio nella fabbrica Triangle Shirtwaist del 1911 che costò la vita a 146 lavoratori, in maggioranza giovani donne e ragazzine, un tragico evento da cui nacque la ricorrenza dell’8 Marzo.

L’appuntamento è per le 21 in Sala consiliare a Villa Aliverti, in piazza San Rocco.

Ingresso libero con un dolce finale di tisane e biscottini per tutti i presenti.