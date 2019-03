La Business Etichs: quando il benessere fa crescere l’azienda e l’economia

L’impresa etica fa business. Genera benessere dentro e oltre le proprie mura. Parliamo del valore aggiunto del fare impresa oggi, di imprese che accanto al valore economico costruiscono valore sociale e ambientale, contribuendo ad un’evoluzione globale. E’ il valore del fare impresa etica che genera lavoro di qualità. Ma, come fare?

In virtù di questo valore la LIUC Business School promuove un percorso di formazione per imprenditori, manager e professionisti sulla business ethics ideato da Massimo Folador, docente di Business Ethics della LIUC Business School, che prende il nome dal libro dello stesso Folador Storie di ordinaria economia nel quale vengono raccolte le storie di imprese e delle loro scelte etiche in tutto il territorio italiano.

Il percorso di formazione è di 4 tappe in 4 diverse realtà che operano su un mercato in continuo cambiamento, dove la qualità del prodotto e del processo, l’innovazione, l’attenzione alle persone, alle relazioni e all’apertura al contesto

territoriale locale divengono le linee guida per lo sviluppo di nuovi modelli d’impresa in cui si restituisce al lavoro il suo vero valore sociale.

Queste le 4 tappe:

9 maggio 2019

Storia di creatività che si trasforma nel tempo: Frigoriferi Milanesi – Milano

27 giugno 2019

Storie di tradizione e innovazione: Mazzucchelli 1849 e NAU! – Castiglione

Olona (VA)

24 ottobre 2019

Storia di passione e family business: Tenuta Montemagno – Montemagno (AT)

5 dicembre 2019

Storie di lavoro, dignità e riscatto: Istituto Penale Minorile Beccaria – Milano

C’è una fabbrica del ghiaccio, la Frigoriferi Milanesi, che, nel tempo, cambia destinazione d’uso diventando prima un luogo dedicato alla conservazione delle derrate alimentari per poi trasformarsi in un caveau per oggetti preziosi e in uno spazio per l’arte e la cultura. Qui la creatività è competenza, in grado di ricombinare capitali vecchi e nuovi e di liberare il potere realizzativo dell’impresa e dell’imprenditore.

In un borgo ricco di storia, arte e cultura, considerato ancora oggi “l’isola di Toscana in Lombardia”, nasce, a metà dell’Ottocento, la Mazzucchelli 1849, un’azienda che ha fatto dell’innovazione il suo punto di forza e di continua svolta. E proprio lo stesso luogo ha saputo accogliere altre imprese innovative, come accade oggi con NAU! una delle realtà all’avanguardia dell’occhialeria italiana.

La terza tappa è nell’astigiano, alla Tenuta Montemagno, dove un imprenditore e una famiglia hanno saputo unire le passioni per l’elettronica, il vino e l’equitazione e tramutarle in progetti imprenditoriali. E’ una storia dove emerge con chiarezza la capacità dell’impresa di valorizzare competenze e unirle a quelle energie positive che rendono unici e distintivi i risultati finali.

Infine, imprenditori all’Istituto penale minorile Beccaria per comprendere la centralità del lavoro, perno nella crescita delle persone e delle organizzazioni. Un luogo che richiede rigore e disciplina, ma soprattutto la capacità di divenire esperienza educativa per riconsegnare dignità a chi l’ha perduta, riconquistando un senso diverso del vivere attraverso il lavoro.

Ogni tappa del percorso, oltre alla visita aziendale, prevede l’intervento di un imprenditore, di un docente della LIUC Business School e, naturalmente, di Massimo Folador, docente di Business Ethics. Spiega Folador: “Il contesto economico e sociale sta cambiando molto il modo di fare impresa, spesso alcuni modelli vengono sostituiti da altre modalità che anticipano dei trend e fanno scuola. Per questo motivo, incontrare persone e imprese innovative, sia dal punto di vista della strategia che della modalità di gestione, è il modo più concreto e più rapido, per chi fa impresa, di poter valutare come impostare la propria impresa e la propria attività nell’ottica di uno sviluppo concreto”.

La quota di iscrizione al percorso è di 1.500 euro. Per le iscrizioni anticipate sarà previsto uno sconto del 10% se perfezionate entro il 31 marzo 2019. In caso di iscrizioni di più partecipanti della stessa azienda, è previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo partecipante. Per informazioni e iscrizioni: http://www.liucbs.it/formazione-manageriale/formazione-a-catalogo/storie-di-ordinaria-economia/