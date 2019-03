La chirurgia ginecologica varesina fa scuola in Giordania

Il Prof Fabio Ghezzi, Direttore della Rete Integrata Materno Infantile, e il Dr. Jvan Casarin, suo collaboratore, sono stati invitati in Giordania al 20th International Jordan Conference of RCOG-IRC (Royal College Obstetrics and Gynecology-International Rappresentative Committee).

Al convegno erano presenti esperti provenienti da diversi Paesi per confrontarsi sulle più attuali evidenze scientifiche.

In particolare, i due specialisti varesini hanno eseguito in diretta tre interventi chirurgici per fibromi e per tumore maligno dell’utero con le tecniche di chirurgia laparoscopica più avanzata. Hanno inoltre tenuto due relazioni scientifiche sul tema appunto delle tecniche chirurgiche più moderne.

La struttura di Ginecologia del Del Ponte, infatti, dove ogni anno vengono eseguiti circa 1300 interventi di chirurgia ginecologica maggiore, è un riferimento sia nazionale che internazionale, frequentato costantemente da medici provenienti da diverse parti del mondo per apprendere gli approcci chirurgici meno invasivi attualmente a disposizione per la cura delle patologie femminili.

Nel prossimo mese di giugno, inoltre, il Prof Ghezzi è stato invitato a partecipare ad un convegno internazionale a Mosca dove eseguirà interventi chirurgici in diretta utilizzando la tecnica della minilaparoscopia applicata alla patologia benigna dell’apparato genitale.