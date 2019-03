“La Crennese” inaugura il calendario delle ciclostoriche di Lombardia

In bici d’epoca per tutta la Lombardia. Dalle colline del Varesotto alla Bassa Bergamasca, dalle sponde dei navigli al Ghisallo, dalla valle del Ticino fino al Mendrisiotto, propagine italiana appena oltre il confine con la Svizzera.

Si apre domenica 31 marzo, a Crenna di Gallarate, il ricco calendario delle “ciclostoriche” di Lombardia. Manifestazioni da vivere rigorosamente in bici d’epoca (costruite prima del 1987, con cambi al telaio e con pedali “a gabbietta”) e con abbigliamento d’antan, maglia di lana e cappellino. La prima prova – iscrizioni già chiuse – è organizzata dalla S.C Crennese, società ciclistica di lungo corso (nata nel 1924) che fa base appunto a Crenna, paese di collina divenuto quartiere di Gallarate.

Il via alla prima ciclostorica lombarda del 2019 verrà dato alle 9.30 dal parco di villa Delfina: il gruppo – ad andatura libera – proseguirà poi attraverso l’area della Boschina e si dirigerà nella zona dei laghi di Varese e di Comabbio, con ristoro alle ghiacciaie di Cazzago Brabbia, aperte per l’occasione.

Un percorso agevole, da 50 km, come primo appuntamento dell’anno. La successiva prova è prevista al 12 maggio, a Vigevano, con la ciclostorica La Ducale. Le altre tappe porteranno poi nella Bassa Bergamasca vicino a Treviglio, sui colli brianzoli, in Franciacorta, poi a Milano e nella Bassa a Sud della città (“L’ambrosiana”, nella foto l’edizione 2018). E ancora nel cuore dell’estate sul Ghisallo con partenza da Magreglio e ad agosto a Mendrisio, in Canton Ticino. Gran finale, tra settembre e ottobre, con gli appuntamenti in provincia di Pavia e sul lago d’Iseo, tra Bergamo e Brescia.