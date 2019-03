La Fonderia delle Arti si mobilita per il clima e l’ambiente

Al grido di “Non solo nel giorno dello sciopero mondiale per il clima”, la Fonderia delle Arti, associazione artistica e culturale di Malnate aderisce al Friday for future proclama lo stato di agitazione e di preoccupazione permanente per la situazione attuale del clima e dell’ambiente in cui viviamo.

«Proponiamo quindi la Pgp – spiegano gli animatori dell’associazione – la “Prima giornata di pulizia dalle plastiche per terra del Parco Primo Maggio”. Muniti di sacchi della spazzatura e guantoni, venerdì 15 marzo dalle 17 alle 18, raccogliendo la sfida del #Greenchallenge pulendo il bellissimo parco di Malnate».

A seguire, dalle 18, aperitivo aperto a tutti, in collaborazione con alcune realtà giovanili e meno giovanili del territorio, “per interiorizzare l’urgente bisogno di transizione dall’energia fossile all’energia pulita”.

La partecipazione è libera e l’appuntamento per tutti è alle 17 al Parco Primo Maggio.

«Se volete fare qualcosa in difesa dell’ambiente e del territorio in cui vivete, fatelo subito. Vi aspettiamo tutti domani!»