La Lega esce allo scoperto e schiera Franco Zeni come candidato sindaco

La Lega esce allo scoperto, presenta simbolo e candidato sindaco a Cavaria con Premezzo: Franco Zeni è il primo aspirante sindaco in questa campagna elettorale 2019.

«La Sezione Lega Valle del Boia candida il proprio segretario Franco Zeni a sindaco per le elezioni amministrative di maggio a Cavaria con Premezzo» spiega una nota della sezione che riunisce i paesi della zona.

Zeni (al centro nella foto, dalla sua pagina Facebook) sarà alla guida di una coalizione con impronta civica «ma a traino Lega, con l’appoggio del centrodestra ed in particolar modo di Forza Italia e Fratelli d’Italia», spiega ancora la nota. Nel simbolo compaiono le “lenticchie” con l’Alberto da Giussano da un lato e un gruppo civico dall’altro: «Parte importante l’avranno anche i civici di ‘Con Voi’ che sono fautori di molte iniziative e temi programmatici».

«Il programma si baserà su un’innovazione rispettosa, non su promesse fantasma, fantascienza, fantapolitica ed azioni pro voto. “INSIEME”, nome scelto per la lista che andrà al voto, ha l’ambizione di far ripartire Cavaria con Premezzo dal punto di stallo in cui si trova, senza sprecare risorse importanti ma convogliandole verso quei temi sociali e tecnici che, per troppo tempo, sono stati dimenticati a favore di una politica puramente del singolo e del consenso. La scelta di uscire con anticipo è stata fatta per dare l’opportunità alla gente di avere tutto il tempo necessario per porre domande, chiedere spiegazioni circa le linee guida del programma, ma soprattutto per dare ai cittadini l’opportunità di esprimere opinioni e dare suggerimenti su ciò che vorrebbero per il loro paese. Il coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle associazioni e delle istituzioni sarà il cavallo di battaglia di “Insieme ”: compito dei candidati sarà quello di ben amministrare il comune, senza mai dimenticare che sono i cittadini, con le loro tasse e le loro proprietà, i veri padroni del territorio a cui si devono risposte ed ai quali bisognerà sempre rendere conto. L’amministrazione sarà a disposizione ed al servizio di chi sta fuori dal palazzo comunale, di chi – con fiducia e sacrificio – paga e si attende di ritorno servizi, regole chiare, rispetto e rivalutazione dei propri beni».

E gli altri? Dall’amministrazione uscente sembra sia quasi maturo il momento per indicare il candidato sindaco, forse già nei prossimi giorni.