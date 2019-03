La mia voce ovunque diventa una cooperativa e inaugura la nuova sede

L’associazione La mia voce ovunque cambia pelle e si trasforma in cooperativa multiservizi con una vera sede (via Salvator Rosa 12 a Busto Arsizio), dopo tanti anni senza una collocazione fissa, e un bazar dove si possono acquistare oggetti di antiquariato, modernariato ma anche vestiti nuovi, giochi e tanti altri articoli. Monica Guanzini (a destra nella foto), fondatrice prima dell’associazione poi della cooperativa, sta dedicando a questo progetto giorni e notti insonni: «Ho tanta paura ma so che in molti sostengono il nostro progetto e quindi ce la metto tutta, insieme ai miei ragazzi».

L’esperienza di La mia voce ovunque è particolare: nasce nel 2012 per dare un punto di riferimento ad un gruppo di ragazzi che aveva la strada (con tutti i guai che comporta, ndr) come unica alternativa alla scuola e alla famiglia. Monica, un passo alla volta, ha coinvolto molti ragazzi di Sant’Edoardo ma anche del resto della città in progetti in cui musica, danza e arte culminano annualmente in uno spettacolo teatrale che coinvolge i giovani che la seguono.

«Ora vogliamo fare un passo convinto verso il futuro e trasformare questa prima esperienza in qualcosa di strutturato che coinvolga anche i ragazzi che escono dalle superiori e non sanno che strada intraprendere, i detenuti che hanno scontato la pena e si ritrovano davanti ad un bivio tra tornare a delinquere o rifarsi una vita» – racconta Monica che ha stabilito la sede proprio nel bazar e che intende avviare progetti mirati per persone che stanno cercando di reinserirsi a livello lavorativo. «Vogliamo che questo luogo diventi anche un punto di formazione con corsi di vario genere e puntiamo a prendere lavori da far fare a chi ha davvero voglia di mettersi in gioco. Naturalmente con la supervisione attenta di un responsabile per ogni progetto».

Per questo hanno preso in affitto gli spazi che furono il circolo di Forza Italia, in via Salvator Rosa, e hanno avviato la cooperativa che punta a specializzarsi in facchinaggio, sgomberi, piccoli traslochi, imbiancature, giardinaggio: «Avremmo bisogno anche di un magazzino e ne approfitto per lanciare un appello a chi vorrà e potrà aiutarci qui a Busto Arsizio». Se c’è una cosa che va riconosciuta a Monica è proprio la sua forza perchè fino ad oggi ha fatto tutto con le sue forze e di chi l’ha seguita in questi anni. Tra questi vanno menzionati anche i genitori di Eva Sacconago, Roberto e Giovanna, e della quale è stata amica fino all’ultimo giorno della sua vita.

L’appuntamento per vedere da vicino questa nuova realtà è dalle 16 alle 20 di domani, sabato 2 marzo in via Salvator Rosa 12.