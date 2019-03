“La moneta? L’ho raccolta per 8 anni e adesso mi ritrovo con 2.800 euro”

La moneta: c’è chi se la dimentica nelle tasche di giacche e pantaloni, chi la butta in qualche cassetto o chi la lascia nel vano portaoggetti della macchina. Piero ha invece deciso di raccoglierla in un salvadanaio e lo ha fatto per 8 anni. Una vera e propria abitudine che lo ha portato nei giorni scorsi a riempire fino all’orlo una damigiana da 5 litri.

Ci sono voluti due giorni per contare tutte quelle monete che, alla fine, sono arrivate a comporre la cifra di 2.881 euro. «Ogni sera tutto quello che mi avanzava in moneta lo mettevo nella damigiana, era un obiettivo fisso» racconta Piero che ora ha rotto il salvadanaio «solo perché non ci stava più nulla». Un “fondo” che era una vera e propria sfida «e anche nei periodi in cui ho avuto qualche difficoltà quelle monete non le ho toccate».

Che fare ora con tutta quella moneta però? «Per ora penso li metterò in banca: mi pago l’assicurazione alla moto con tagliando e revisione e il resto magari lo spendo in Andalusia a maggio» dice Piero, senza però non nascondere la voglia di ripartire con questa sfida: «magari travaso tutto in una damigiana da 50 litri e ricomincio».