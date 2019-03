“La notte vince sempre” alle cascine di Villa Colombo

Aperitivo in giallo a Oggiona con Santo Stefano: le cascine di Villa Colombo ospitano la presentazione del libro “La notte vince sempre” di Jacopo Cazzaniga.

Il libro ha ricevuto la menzione al Premio Chiara 2018: “l’autore dimostra di saper padroneggiare una struttura narrativa circolare. In particolare, è efficace nel restituire l’ambientazione di Provincia in una chiave originale. Sono racconti d’atmosfera con episodi paranormali, voci, visioni, angosce diffuse in attesa di un’eclissi di sole.”

L’appuntamento è per venerdì 22 marzo, alle ore 19.