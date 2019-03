Con la primavera torna il Festival Fotografico Europeo

Ritorna il Festival Fotografico Europeo, giunto alla sua 8a edizione. Si svolgerà dal 17 marzo al 28 aprile nelle sale di Palazzo Leone da Perego. Ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico Italiano, in collaborazione con il Comune di Legnano, si pone tra le iniziative più rilevanti nel panorama fotografico nazionale ed europeo, proponendo percorsi visivi articolati, aperti alle più svariate esperienze espressive.

Grandi autori a Legnano: da Pepi Merisio, Vladimir Vasilev, Stephanie Gengiotti, Ronald Martinez e Gabriele Maria Pagnini, Lorz Elli divengono il faro per i giovani emergenti, in un confronto dialettico teso a stimolare dibattiti e ragionamenti, attorno a temi d’attualità, di storia, d’arte e di ricerca.

Una sorta di laboratorio culturale, che si apre all’Europa, che dialoga con la gente attraverso l’arte dello sguardo e mette a fuoco le aspirazioni, i linguaggi e l’inventiva di artisti provenienti da diversi Paesi.

Un progetto che vuole affermare la centralità della cultura quale potente dispositivo in grado di aprire confronti tra i popoli e tra le generazioni in una prospettiva di crescita, riflessione e dialogo guidati dall’impegno sociale, dallo studio, dalla voglia di tracciare un percorso comune di crescita e sviluppo.

Oltre cinquanta mostre, seminari, workshop, proiezioni, multivisioni, letture dei portfolio, presentazione di libri, concorsi.

Un programma espositivo articolato che muove dalla fotografia d’archivio al reportage d’autore, dalla fotografia d’arte all’architettura, dalle ricerche creative alla documentazione del territorio.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL FOTOGRAFICO EUROPEO

SABATO 16 marzo 2019

Ore 18 – Palazzo Leone da Perego – Via E. Gilardelli, 10 – ingresso libero

APERTURA FESTIVAL

Presentazione degli AUTORI e delle mostre alla presenza degli ospiti italiani e stranieri, dei curatori e delle Autorità. Visita alle mostre.

Aperitivo inaugurale

GIOVEDI 28 marzo 2019

Ore 21,15 – Palazzo Leone da Perego – Via E. Gilardelli, 10 – ingresso libero

L’AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO AL SERVIZIO DELLA FOTOGRAFIA

Incontro con LORENZO DE FRANCESCO – Responsabile dipartimento multimedia FIAF e AV FIAP

Proiezioni con immagini di: Mauro Galligani, Marco Urso, Ivano Bolondi, Cristiana Garzone, Daniela Borsari

SABATO 6 aprile 2019

Ore 17 Palazzo Leone da Perego – Via E. Gilardelli, 10 – Legnano (MI)

GLI ANNI DI EPOCA – Incontro con i fotografi MAURO GALLIGANI e GIORGIO LOTTI

Proiezione commentata e presentazione dei libri degli autori.

MARTEDI 9 aprile 2019

Ore 21,15 – Cinema Ratti – Corso Magenta, 9 – Legnano (MI)

INCONTRO CON LA MULTIVISIONE

Proiezioni di viaggio, natura, emozioni a cura di Giorgio Cividal – Filò Multivisioni

VENERDI 12 aprile 2019

Ore 21,15 – Palazzo Leone da Perego – Via E. Gilardelli, 10 – Legnano

MAX DE ALOE armonicista e compositore.

ORDINE SPARSO: libere improvvisazioni musicali su fotografie d’autore

SABATO 13 aprile 2019

Ore 17: Palazzo Leone da Perego – Via E. Gilardelli, 10 – Legnano

LECTIO MAGISTRALIS: METTI IN DISCUSSIONE IL TUO PORTFOLIO

Una valutazione costruttiva aperta al pubblico – A cura di Denis Curti – Direttore de Il Fotografo

Denis Curti ha selezionato una serie di Portfolio sui quali ha costruito diversi ragionamenti, rapportandosi con la storia, con l’arte, con autori del passato e del presente, con la letteratura, con la poesia.

Ne esce una lettura intrisa di significati, che diviene una lezione

GIOVEDI 18 aprile 2019

Ore 21,15 – Palazzo Leone da Perego – Via E. Gilardelli, 10 – Legnano (MI)

Cultura d’impresa – INCONTRI CON IL CINEMA INDUSTRIALE

MANON FINESTRA 2 (1956, regia Ermanno Olmi, sceneggiatura: Pierpaolo Pasolini, per Edison)

immagine del mondo del lavoro, minatori-contadini, religiosità popolare.

Intervista a Ermanno Olmi che spiega il cinema industriale

ELEGIA RUSSA (1990, regia: Nikita Michalkov, per FIAT)

Un’idea del viaggio all’Est e anche dei personaggi piuttosto “circensi”

Proiezione di documentari storici prodotti dalle imprese italiane, realizzata e presentata in collaborazione con LIUC Università Cattaneo – Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa.

Introduce la proiezione DANIELE POZZI, docente di Storia economica presso LIUC Università Cattaneo e direttore dell’Archivio del Cinema Industriale