La settimana al circolo Gagarin tra Yoga, Sankara e la beat generation

Oltre ai consueti appuntamenti settimanali con Hatha Yoga e Pugilato Popolare, per i soci del Circolo Gagarin c’è un workshop di yoga per imparare ad ascoltare e soddisfare le esigenze del proprio corpo.

Ritorna anche Stati d’Eccezione, la rassegna sulla contemporaneità e le sue crisi: l’ospite è Silvestro Montanaro, giornalista e autore Rai, per parlare di Thomas Sankara, il Che Guevara africano. Sabato si torna sul palco per un concerto pensato per gli amanti delle sonorità più heavy. Domenica sera invece la dedichiamo al ritmo underground della Beat Generation italiana, con la presentazione di un documentario.

Gio 7 marzo 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Stati d’Eccezione #3: E quel giorno uccisero la felicità

Terzo appuntamento di Stati d’Eccezione, una rassegna socio-culturale e uno sguardo aperto sulla contemporaneità e le sue crisi, dedicato a Thomas Sankara, capitolo significativo della complessa storia africana. Considerato il Che Guevara africano, la sua é una storia politica spesa al servizio del popolo, ne discutiamo con Silvestro Montanaro, giornalista e autore RAI.

Sab 9 marzo 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Materia Oscura: selvə + Rise Above Dead + Devoid of Thought

Materia Oscura: il contenitore del Circolo Gagarin per l’universo musicale “heavy” declinato nelle sue più svariate forme. Si inizia con selvə, Rise Above Dead, Devoid Of Thought. Per gli amanti di post-rock oscuro, black metal, distorsioni psichedeliche e death metal cosmico.

Dom 10 marzo 2019 – Workshop dalle 17 alle 19

Yoga: Praticare con Coscienza

In questo workshop in collaborazione con Yoga Lanzarote impareremo ad ascoltare il nostro corpo e a sentirne le necessità, creando una sequenza utile per le nostre esigenze specifiche.

Dom 10 marzo 2019, presentazione e proiezione dalle 21.00

Sperimentalet: I figli dello stupore

La Beat Generation italiana

Una serata dedicata al ritmo underground di un’Italia poco nota con la presentazione e proiezione de “I figli dello stupore”, un film documentario che indaga l’influenza della letteratura beat americana sullo stile di vita e la scrittura dei giovani italiani dalla fine degli anni ’50 agli anni ’70 del secolo scorso.