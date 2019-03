La Uyba domina la finale di andata: la Coppa si avvicina a Busto

La UYBA vince e convince – anzi domina – nella partita di andata della finale di Cev Cup 2019 contro le rumene dell’Alba Blaj 0-3 (19-25, 16-25, 14-25) battute sul proprio terreno e ora al PalaYamamay saranno sufficienti solo due set per sollevare al cielo quella coppa che manca a Busto dal 2012 e che il club ha già conquistato due volte.

Mossa vincente di Mencarelli fin dal principio: in campo una Meijners in grande spolvero (14 punti, 3 ace, 42%), che viene preferita a Grobelna e che proprio nell’anno indimenticabile del triplete già vestiva la maglia biancorossa. Nel primo parziale le biancorosse sembrano dominare il campo, accumulando un vantaggio di oltre 11 punti, per poi soffrire nella fase finale contro le padrone di casa che sembrano risvegliarsi dal torpore. Negli altri due set la partita sembra più equilibrata ma anche più lineare e il copione prevede che nei momenti salienti è la UYBA a tenere in mano le redini, trascinata dalla carica di Herbots (12 punti, 1 ace, 2 muri) e della capitana Alessia Gennari (13, 3 ace, 1 muro, 64% positivo).

Ancora una prestazione da incorniciare per la centrale Bonifacio, autrice di 5 degli 11 muroni biancorossi (per lei 9 punti a tabellino). Dal’altra parte nessuna delle giocatrici raggiunge la doppia cifra, con Newcombe (ex Legnano) che si ferma a quota 8. Le ragazze di coach Mencarelli dominano a muro, con 11 punti nel fondamentale rispetto ai 5 avversari e anche in battuta riescono a mettere tanta pressione, con ben 11 ace (3 a testa per Gennari, Orro e Meijners). Mencarelli mantiene in campo la stessa formazione per tutta la partita, a differenza di Zakoc che invece fa ruotare praticamente tutte le giocatrici a disposizione. Insomma, un dominio totale e le mani – quasi – sul trofeo.

Martedì 26 tra le mura del PalaYamamay Gennari e compagne potranno contare sul calore e sulla spinta dei propri tifosi. La vittoria di due set potrebbe accendere la festa, per un traguardo più volte solo sfiorato dopo il 2012 (appuntamento alle ore 20:30), ma prima testa sulla penultima partita di campionato che vedrà le farfalle in campo sabato 23 contro Casalmaggiore.

PRIMO SET – Inizia bene Busto che si porta subito sullo 0-3 con il turno in battuta di capitan Gennari che mette in difficoltà la ricezione rumena. Sull’1-6 coach Zakoc ferma il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze ma le biancorosse procedono spedite e volano sul 2-13 (altro time out della panchina casalinga). Un paio di imprecisioni delle bustocche regalano alle avversarie tre punti consecutivi (11-17) e Mencarelli ferma il gioco a scopo precauzionale. La UYBA smanaccia troppo sottorete e le rumene ne approfittano riducendo lo svantaggio a -3 (15-18 e time out Mencarelli). Finale set difficile per la UYBA che soffre e concede troppo spazio alle avversarie (17-21) ma Busto tiene la testa del set con Meijners. L’olandese sbaglia il primo set ball ma a chiudere ci pensa Gennari (19-25).

SECONDO SET – Si comincia con il vantaggio per 4-2 delle padrone di casa ma Meijners e Herbots riportano subito la situazione in parità (4-4). Il turno in battuta di Meijners mette pressione alla ricezione avversaria e Busto va a +2 (6-8 e time out Alba Blaj). Sul 7-10 le bustocche sbagliano qualcosa e si torna in perfetta parità (10-10) ma l’ace di Berti e la carica di Herbots riportano la UYBA a +4 (10-14). In campo la battaglia si accende, con azioni lunghe e a tratti spettacolari nelle quali le Farfalle guadagnano ancora qualcosa (13-18 e time out Sakoc). Al rientro in campo la marcia di Busto verso la vittoria del set diventa imperiosa e si chiude con l’attacco di Herbots e un errore di Lazarevic (16-25).

TERZO SET – Anche il terzo periodo, che sarà anche l’ultimo, si apre con il vantaggio per 6-10 di Busto, con la panchina rumena che ferma il gioco per provare a dare qualche indicazione tattica alla squadra di casa. Al rientro in campo però le Farfalle di Mencarelli – che non cambia una virgola per tutto il match – dilagano e volano a +7 (7-14). Bonifacio al centro non concede spazio all’attacco avversario e costringe Zakoc a usare anche il secondo time out a sua disposizione (11-18). Serve a poco: Busto è in missione ed Herbots si prende l’onore di chiudere set e partita 14-25.