La Uyba non ha tempo per riposare: sabato sera deve battere Brescia

Prima della gara di ritorno della semifinale di CEV Cup – in programma martedì 5 marzo – che potrebbe (e dovrebbe) spalancare le porte alla finalissima, la Unet E-Work Busto Arsizio si deve concentrare sulla partita di campionato di sabato 2 marzo alle 20:30 al Palayamamay (apertura casse e cancelli ore 19, diretta RaiSport) contro la insidiosa Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Mazzola.

Nella partita di andata la UYBA ha vinto in quattro set, l’ultimo dei quali terminato con il punteggio record di 38 a 36 a favore delle biancorosse. Brescia è attualmente al nono posto in classifica ed è alla ricerca di tre punti preziosi per cercare di agguantare l’ottava posizione, che è l’ultima a garantire accesso ai playoff. La squadra di Mencarelli invece si trova in sesta posizione (dopo essere stata a lungo tra le prime quattro) con 36 punti e ha quindi bisogno di recuperare qualche posizione, prima delle ultime gare della regular season contro le formazioni di alta classifica. Muoversi ora, quindi, è strettamente necessario per evitare brutte sorprese in futuro, e l’impegno tra le mura amiche andrà assolutamente sfruttato.

Il tecnico bustocco dovrà cercare di gestire al meglio le sue atlete, che hanno avuto poco tempo per recuperare dalla fatica del match (e del viaggio) giocato e vinto a Békéscsaba in Ungheria con un netto 0-3; Gennari e compagne inoltre non dovranno arrivare “spompe” all’appuntamento di martedì 5 marzo per il retour match di coppa. In Italia torna a disposizione Samadan allungando così le rotazioni tra le centrali. Sul fronte bresciano, coach Mazzola presenterà il sestetto composto da Di Iulio al palleggio in diagonale con Nicoletti, la coppia centrale Washington e Veglia, Villani e Rivero in attacco con Parlangeli in posizione di libero.

Sul fronte della Unet tocca alla farfalla tigre Giulia Leonardi sottolinea l’importanza di non abbassare la guardia e di cercare di mantenere la massima concentrazione sulla partita, mettendo da parte per un attimo l’impegno in CEV: «Abbiamo poche ore di riposo prima di questa partita, ma ormai siamo abituate a questo ritmo serratissimo: Brescia è una squadra da prendere con le pinze e lo dimostra la gara di andata. Dovremo giocare senza pensare al ritorno di Cev di martedì, concentrate e decise: non vogliamo perdere punti per strada».

Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Brescia: 3 Brava, 4 Rivero, 5 Norgini, 6 Manig, 7 Di Iulio, 8 Pietersen, 9 Villani, 10 Parlangeli (L), 11 Washington, 14 Bartesaghi, 15 Nicoletti, 16 Veglia, 18 Miniuk. All. Mazzola.

Il programma (9a di ritorno): Cuneo – Filottrano, Conegliano – Scandicci, BUSTO A. – Brescia, Bergamo – Chieri, Firenze – Club Italia, Casalmaggiore – Monza. Riposa: Novara.

Classifica: Conegliano 49; Novara 46; Scandicci 44; Casalmaggiore 38; Monza 37; BUSTO ARSIZIO 36; Firenze 32; Cuneo 27; Brescia, Bergamo 24; Filottrano 14; Chieri 5; Club Italia 2.