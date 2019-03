La Valcuvia e il turismo, se ne parla a Villa Della Porta Bozzolo

Un incontro per conoscere il territorio, le sue abitudini, il suo sistema culturale ma anche le sue potenzialità turistiche, oltre alle prospettive di sviluppo di Villa Della Porta Bozzolo, Bene FAI del Fondo Ambiente Italiano. Mercoledì 3 aprile, alle 15 e 30, alla Sala Polivalente della villa cinquecentesca, si terrà la presentazione dello studio dal titolo “Scenari e prospettive di sviluppo per Villa Della Porta Bozzolo nel sistema culturale territoriale locale”, in un incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Luca Garavaglia, ricercatore dell’Università del Piemonte Orientale racconterà quanto emerso durante la sua indagine, effettuata all’interno del più ampio progetto “FAI Fulcri e Sistemi”, orientato all’attivazione di relazioni reciproche e stabili tra i beni FAI e il contesto in cui sono inseriti.

In particolare, l’indagine ha prodotto una panoramica del sistema culturale territoriale della Valcuvia, del Varesotto, del sistema del Lago Maggiore piemontese e lombardo, del Canton Ticino, sia nel dettaglio locale sia all’interno del più ampio sistema di relazioni e flussi della metropoli milanese, evidenziando le possibilità di crescita future e le sinergie possibili tra attori locali per il rafforzamento dell’offerta culturale e turistica.

Luca Garavaglia è dottore di ricerca in Società dell’Informazione. Ha svolto attività di docenza e di ricerca presso l’Università di Milano Bicocca e l’Università del Piemonte Orientale, dove è Coordinatore del Master in Sviluppo Locale. Ha contribuito a realizzare progetti di sviluppo e di pianificazione strategica effettuati da Città e distretti industriali, e si è in particolare dedicato allo studio e alla progettazione di sistemi di governance funzionale a scala trans-territoriale e di city-region. Dal 2008 collabora al programma di ricerca-intervento sul Nord Italia “Progetto Nord” di Fondazione Irso. Tra le sue più recenti pubblicazioni, i volumi “Località in movimento. Governare i sistemi locali nella società dell’informazione” (Rosenberg&Sellier, 2017) e “Città dei Flussi. I corridoi territoriali in Italia” (Guerini, 2017).