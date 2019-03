La ville de Varèse est prête à accueillir les «jeux olympiques» des Écoles Européennes

L’École Européenne, fondée en 1960, semble parfois être en sourdine mais elle est en fait d’une importance fondamentale pour la ville de Varèse. Il suffit de penser qu’elle est unique en son genre en Italie (la deuxième se trouve à Parme, son système est toutefois légèrement différent) et qu’au fil des années, plusieurs générations d’élèves à haut profil y ont grandi et y ont obtenu leur baccalauréat.

Aujourd’hui, cette école est dirigée par Károly Pála (hongrois) et peut compter l’ « Eurosport » comme faisant partie intégrante des activités insérées dans son programme scolaire. L’Eurosport est défini dans le calendrier des Écoles Européennes comme un événement régulier et périodique qui se déroule tous les deux ans. Cette année, l’école hôte est justement celle de Varèse qui se prépare depuis un moment à cet événement sous l’œil vigilant du professeur Dario Alberto Pollicini.

La Ville Jardin accueillera donc, du mercredi 3 au samedi 6 avril, une délégation de 18 écoles provenant de l’Europe toute entière (Varèse y compris) pour un nombre s’élevant à plus de 600 étudiants: chaque équipe est composée de 15 filles et de 15 garçons (30 athlètes) et de leurs professeurs accompagnants. Un exode bien touristique qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de la Varese Sport Commission, étant donné que les organisateurs de l’événement ont également remporté un appel d’offres proposé par le projet lié à la Chambre de Commerce.

La compétition est composée de trois tournois (mini foot, volleyball et tennis de table) et de l’aquathlon (discipline très attendue) – course relais et relais à la nage. Cette dernière fait depuis toujours l’orgueil de l’équipe de Varèse de par ses nombreuses victoires et records qui ont marqué l’histoire de l’ « Eurosport ». Par ailleurs, l’aquathlon se tiendra dans l’un des centres sportif de la ville – Via Albani. L’épreuve de natation aura lieu dans la piscine couverte et la course dans le parc autour. Les tournois de tennis de table se tiendront à l’École Européenne – Via Montello, tandis que les tournois de volley auront lieu à Cagno et les matchs de mini foot sur les terrains de l’Università dell’Insubria et du gymnase de la Valle Olona. Les finales auront lieu à la salle de sport de Malnate.

Comme tout événement qui se respecte, l’ « Eurosport » (représenté par sa mascotte, le petit loup « Varry », diminutif de Varèse) a également organisé une série d’activités en parallèle qui permettront aux nombreux visiteurs de faire un peu de tourisme.

Mercredi 3 : croisière sur le lac Majeur avant le début de la compétition ;

Jeudi 4 dans la soirée : Piazza Repubblica – street food accompagné de musique live (ouvert au public) ;

Vendredi 5 : les Alpins seront les protagonistes de l’événement avec leur « polenta » (plat typique de la région) qu’ils serviront dans les locaux de l’école – Via Montello, avant de laisser la place à une soirée consacrée à la musique et qui se terminera par des feux d’artifice. En résumé, un grand événement à part entière dont VareseNews sera – et est très fier de l’être – l’un des partenaires médias. Notre journal ouvrira un blog live spécialement pour l’occasion et vous racontera quelques anecdotes et récits liés à cet événement.