Lara Comi presenta alle associazioni il “manuale dei fondi europei”

Ormai scesa ufficialmente in campo per le prossime elezioni europee Lara Comi ha scelto di declinare sul territorio la sua conoscenza dell’Europa raccontando a enti, associazioni e noprofit come possono trovare un aiuto alla propria attività nei bandi di finanziamento europei.

Lo ha fatto presentando un manuale d’uso per far capire a cittadini, imprese, enti e associazioni come cogliere le opportunità dei fondi europei. L’eurodeputata di Forza Italia lo ha presentato in un incontro pubblico a Biandronno insieme all’avvocato Alessandra Sisti.

«Con questo piccolo manuale voglio essere d’aiuto alle nostre associazioni – ha detto Comi – ma anche liberare il campo da tante fake news che circolano sui fondi europei. Le opportunità ci sono e bisogna coglierle. Possibilmente meglio di quanto fa lo stato italiano che non riesce nemmeno a spendere i fondi che ci sono a disposizione».