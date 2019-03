L’armonia di pianoforte e violino per un nuovo concerto all’Accademia musicale

Nuovo appuntamento con i concerti offerti la domenica pomeriggio dall’Accademia musicale grazie ad una preziosa collaborazione con il Conservatorio di Como diretto dal M° Carlo Balzaretti.

Domenica 24 marzo, alle 17, nella sala musica dell’Accademia musicale di Porto Ceresio, in via Mazzini 29, si esibiranno due giovani talenti: Irene Lembo al violino e Ismaele Gatti al pianoforte. Insieme eseguiranno un programma di sonate e romanze di grandi compositori, da Beethoven a Schumann.

Ecco il programma del concerto che, come di consueto, è ad ingresso gratuito grazie alla passione del M° Giovanni Salvatore Astorino e alla collaborazione del Conservatorio di Como.

Ludwig van Beethoven

Sonata per violino e pianoforte no. 5 op. 24 Primavera

Allegro

Adagio molto espressivo

Scherzo: Allegro molto

Rondò: Allegro ma non troppo

Robert Schumann

Tre Romanze per violino e pianoforte op. 94

Nicht Schnell

Einfach innig

Nicht Schnell

Franz Schubert

Sonata per violino e pianoforte no. 1 D384 op. 137

Allegro molto

Andante

Allegro vivace