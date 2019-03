L’associazione ASIMOF ai Soliti Ignoti, i modelli astronomici di Comerio alla conquista dello spazio

La televisione, si sa, è uno dei media più seguiti e ha attirato molta attenzione l’intervista all’associazione divulgativa del Varesotto ASIMOF (Associazione Italiana Modelli Fedeli) andata in onda in occasione della partecipazione alla trasmissione Rai I soliti ignoti martedì sera.

Così abbiamo chiesto a Dario Kubler, presidente dell’associazione, di presenta ed espone alcuni dei modelli realizzati per divulgare l’astronomia e i progressi nell’esplorazione spaziale dei quali si occupano.

Come nasce ASIMOF?

La sede si trova a Comerio nel laboratorio dell’ebanista Antonio Paganoni che ha fondato l’associazione assieme a membri provenienti dalla zona, anche se oggi contiamo più di cinquanta soci da tutt’Italia e in Svizzera. Da Taino abbiamo il vicepresidente Eligio Sacchi e l’ingegnere Riccardo Tresca, da Carnago Adriano Botelli e Roberto Bellucco di Gallarate. Esattamente cinquant’anni fa ci fu lo storico allunaggio, noi eravamo ragazzi e questa nostra passione l’abbiamo portata avanti fino a oggi.

Ci parli della scelta del nome dell’associazione, ASIMOF. Di quali modelli vi siete occupati?

ASIMOF sta per Associazione Italiana Modelli Fedeli. Modelli fedeli perché costruiamo in scala reale o in scala ridotta i modelli delle varie missioni spaziali. Tra i nostri lavori abbiamo la riproduzione del primo oggetto a volare nello spazio, ovvero lo Sputnik (in scala 1:1) con cui inizia la guerra per la conquista dello spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Ci siamo anche dedicati ai modelli dei razzi delle missioni Soyuz e Apollo [razzi Saturno, in scala 1:10]; al momento qui laboratorio stiamo lavorando al pannello a bordo della capsula Apollo. Gli oggetti che noi costruiamo sono sempre fedeli, talmente fedeli che nel caso dell’Interfaccia dell’Apollo Guidance Computer (il computer a bordo dell’Apollo) il software utilizzato è l’originale. Abbiamo ricostruito istruzione per istruzione i programmi sviluppati dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston che ha sviluppato per la prima volta un computer digitale con un sistema di guida.

Quali sono i vostri impegni futuri?

Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna. Per questo motivo parteciperemo a numerose attività, a partire proprio da Comerio. Questa primavera infatti,grazie al sindaco di Comerio, saremo presenti assieme al gruppo astronomico tradatese ad Astrolandia, che si terrà a fine a fine aprile. A Maggio abbiamo in programma una serata osservativaai Giardini Estensi di Varese in collaborazione col comune e anche con l’Osservatorio Astronomico Schiapparelli, i nostri amici del Campo dei Fiori. A Luglio saremo ad Aosta per il Mese della Luna nel sito megalitico nel centro della città, un sito bellissimo da non perdere, dove porteremo la ricostruzione dell’Apollo 11 e uno dei nostri razzi, Saturno V.

Da Ottobre il grande evento finale dell’anno sarà il museo La Luna. E poi?. La mostra interattiva si terrà per quattro mesi (fino a Gennaio 2020) alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove, assieme ad Eclipse, avremo a disposizione un’ampia sala. Per l’inaugurazione avremo ospite l’astronauta Alfred Worden che ha viaggiato attorno alla luna per la missione Apollo 15.