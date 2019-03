I lavori di compensazione di Pedemontana sono quasi finiti

I lavori di compensazione di Pedemontana hanno già ridisegnato il volto di Solbiate Olona: annunciati nel 2017, sono stati portati avanti l’anno scorso e per questo 2019 ci si aspetta la chiusura definitiva dei vari cantieri, per quello che è stato il primo comune a poter beneficiare di tali opere.

Galleria fotografica I lavori di compensazione di Pedemontana a Solbiate Olona 4 di 23

Particolarmente toccati dall’autostrada, che permetterà (quando sarà completata) un collegamento diretto con la provincia di Bergamo, gli abitanti dell’area di Solbiello che quindi sono stati di diritto i primi a poter riscontrare una positività rispetto all’impatto dell’opera: al rifacimento della piazzetta San Gervasio, già inaugurata, sono seguiti interventi per quanto riguarda la sottostante Valle Olona, tra cui il ripristino del collegamento tra valle e paese in Via Olona tramite una scalinata con relativo belvedere, il posizionamento di un percorso vita sulla ciclabile, dove la Pedemontana appare un po’ come un pugno in un occhio, e il riassestamento della collina che poggia sul fondovalle.

Non si è ancora riusciti a risistemare la storica scaletta del Ciclocross, ed altri interventi sparsi per Solbiate devono ancora essere completati, ma il rullo di tamburi per l’inaugurazione ufficiale già riecheggia e probabilmente, con l’avvicinarsi delle elezioni si assisterà ad un accelerazione.