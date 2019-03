Le invenzioni di Da Vinci sfilano al carnevale cassanese con 450 figuranti

Dal capolavoro della Gioconda alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia: a Cassano Magnago ha sfilato un carnevale sulle orme di Leonardo Da Vinci. GUARDA LE FOTO

Galleria fotografica Il carnevale di Cassano Magnago 2019 4 di 27

Nell’anno del 500esimo dalla scomparsa la città ha voluto tributare sette carri per raccontare il genio, le opere d’arte e le invenzioni di Da Vinci.

Il carnevale cassanese ha visto in scena 450 figuranti, su carri minuziosamente preparati in un mese di lavoro serale e fatica di 70 volontari. Migliaia le persone che sono scese in strada per assistere e dare vita alla sfilata.

Sul carro che celebrava il sogno del volo hanno sfilata anche il sindaco Nicola Poliseno e il Consigliere regionale Angelo Palumbo a bordo della navicella spaziale “Apolliseno 13”.