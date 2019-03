Le suole di Vibram a Palazzo Madama, l’azienda riceve il “Premio dei Premi”

Si è tenuta in serata, alla Sala Koch del Senato della Repubblica, la X edizione della cerimonia di consegna del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi 2018″, in cui Vibram ha ricevuto l’ambizioso riconoscimento dalla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, facente le veci del Presidente della Repubblica.

Vibram, azienda con sede ad Albizzate, da oltre 80 anni leader mondiale nel settore delle suole in gomma ad alte prestazioni, raggiunge questo nuovo traguardo grazie alla segnalazione dell’ADI (Associazione Design Italiano), in qualità di azienda già vincitrice del Premio per l’Innovazione ADI Design Index 2017 con il progetto Vibram Furoshiki The Wrapping Sole.

Il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” è stato istituito presso la Fondazione COTEC (Fondazione per l’innovazione tecnologica) con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008, su concessione del Presidente della Repubblica Italiana, e nasce con l’obiettivo di migliorare la competitività tecnologica delle imprese italiane.

«Siamo estremamente orgogliosi di questo premio, ed emozionati di riceverlo in una sede così importante per il nostro Paese come il Senato della Repubblica», ha dichiarato Paolo Manuzzi, General Manager Vibram, «Vibram da sempre crede nell’innovazione come fattore di successo per l’impresa italiana. Il nostro obiettivo è quello di proporre al mercato soluzioni sempre nuove e originali, pensando ai requisiti di performance e funzionalità».

Per Vibram Furoshiki The Wrapping Sole è stato premiato il progetto che sviluppa una suola Vibram innovativa che continua sulla tomaia per avvolgere piedi di ogni morfologia in ogni loro condizione, garantendo un fit personalizzato e un comfort eccezionale. Ispirata all’arte giapponese del furoshiki, che permette di avvolgere in un unico tessuto qualsiasi tipo di oggetto, la calzatura Vibram Furoshiki The Wrapping Sole nasce da una suola in gomma Vibram XS City, che garantisce durabilità e grip su superfici urbane. Il tessuto selezionato dall’azienda per realizzare la tomaia è Sensitive Fabrics di Eurojersey.

Nel 2018 il prodotto Vibram Furoshiki The Wrapping Sole è stato anche insignito del più prestigioso riconoscimento del mondo del design, il Premio Compasso d’Oro, assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall’Osservatorio Permanente del Design dell’ADI, dopo diversi altri successi tra cui il Premio Compasso d’Oro International Award sul tema “Sport – Performance and Innovation”, il “Grand Award” del concorso Design for Asia Awards 2017 a Hong Kong e il Design Intelligence Award categoria Excellence presso la China Academy of Art, a Hangzhou. Un grande successo per l’azienda italiana, bandiera d’innovazione e performance nel mondo.