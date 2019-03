“I lecci ora vanno potati, lanciamo una raccolta fondi alla cittadinanza”

Lanciare un crowfunding per la manutenzione del verde pubblico. Al momento si tratta solo di un’idea ma i membri della neonata delegazione Co.n.al.pa di Laveno Mombello, sigla che sta ad indicare il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggi Onlus, assicurano che presto verrà pubblicato. L’idea è quella di sostenere le spese per potare alberi e siepi, in particolare quelle per i lecci di Viale De Angeli, realizzando una raccolta fondi che coinvolga tutti i cittadini.

«Nella perizia degli agronomi era stata chiesta una potatura dei lecci (voluta dal comune nei mesi scorsi ndr) – spiega Oscar Turri, presidente della delegazione -. Il Comune non ha abbastanza fondi per farlo quindi abbiamo deciso di attivarci e chiedere l’aiuto di tutta la cittadinanza».

L’assessore ai lavori pubblici Enrico Rodari proprio ieri infatti, ha spiegato che il Comune ha stanziato 60mila euro per il verde pubblico, un piano annuale dove però non è prevista la manutenzione di quelle piante che si affacciato sul Verbano. «D’altronde era previsto il loro abbattimento», continua, riferendosi al progetto di riqualificazione del lungolago che è stato revocato proprio dopo la decisione di mantenere i lecci al loro posto.

«Il nostro obiettivo è la salvaguardia del territorio – continua Turri – e dopo le diverse azioni per salvare i lecci abbiamo deciso di unirci e mettere in campo le nostre competenze. Tra noi ci sono geometri ed architetti e cittadini che vogliono impegnarsi per loro paese».