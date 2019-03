“Leggono, scrivono, raccontano, creano”, la festa della donna è in biblioteca

“Le donne leggono, scrivono, raccontano, creano, accolgono”. E’ questo il titolo dell’iniziativa in programma l’8 marzo a Laveno Mombello, in occasione della Festa della Donna. La Biblioteca Comunale organizza nella sua sede, Villa Frua, una giornata di incontri: dalle 14 alle 19 ci saranno diverse attività.

Alle 14, le donne della scuola di italiano per stranieri offrono tè alla menta e dolcetti mediorientali, alle 14 e 30 si terranno una serie di letture nella sala ragazzi della biblioteca, un angolo “Nati per leggere”: dedicato a mamme, nonne, sorelle, zie con consigli di lettura per i piccolissimi, a cura di Stefania Peregalli.

Alle 16 appuntamento con Maria Giulia Baiocchi che propone un incontro per scoprire il piacere della scrittura, per viaggiare dentro noi stessi, per allontanare la rabbia e i sentimenti negativi, per coccolarci, per riflettere sulle nostre scelte, per divertirci, per raccontare quello che ci piace. Inoltre, “Le donne creano” vedrà un bazar con tante occasioni di shopping. La mostra “Una luce per il futuro” vedrà invece ventiquattro fotografie di Elena Onti mentre nell’atrio, in esposizione, si terrà la mostra “Trasporto” di Irene Cornacchia.

Alle 18 si terrà l’aperitivo offerto dal Gruppo di cucito “L’ago maggiore” mentre alle 19 la giornata si conclude con un buffet vegetariano all’Ostello Casa Rossa (€ 15) (prenotazione in biblioteca al 0332.667403 entro il 5 marzo).