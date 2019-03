Il linguaggio segreto delle donne oppresse nella Cina imperiale

L’Archivio di Stato di Varese (Via Col di Lana n. 5) ospita un convegno per il giorno della Festa della Donna, 8 marzo alle ore, 16 dal titolo “NU SHU. Oriente al femminile, un linguaggio segreto di donne nella Cina imperiale”, a cura di una giovane relatrice, laureata a Ca’ Foscari di Venezia.

La professoressa Dora Corigliano, presentata da Claudio Critelli e moderata da Angela Surace, racconterà come in una società a valenza assolutamente maschile delle donne seppero trovare il modo di esprimere il legame di sorellanza, l’insofferenza della propria condizione, la malinconia della lontananza con poesie e canti trasmessi con una scrittura in codice scoperta da poco.