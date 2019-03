I Lions si incontrano per celebrare le donne

È stato un intermeeting molto interessante ed importante quello organizzato dai Lions Club Varese Insubria e Rescaldina Sempione presso lo Spazio Varese Vive a Varese in un periodo dell’anno in cui viene celebrata la Giornata Internazionale della Donna. L’incontro si è svolto in un contesto di grande amicizia e collaborazione in un luogo che è anche un punto di riferimento per numerose Organizzazioni che operano nel campo sociale e del volontariato e che ha visto nella serata la consegna di riconoscimenti ad alcune Donne che si dedicano con impegno e passione ad attività nei settori dell’Impresa, della Filantropia, della Cultura e del Volontariato.

Con i Presidenti dei Lions Club Claudio Biondi e Gianfranco Fumagalli erano presenti il Past Governatore del Distretto Carlo Massironi – Governatore nell’anno del Centenario del Lions Clubs International – il Past Governatore del Distretto Danilo F. Guerini Rocco, Officer e Soci Lions con tanti Ospiti e Amici. Ad aprire la serata è intervenuta con un video messaggio la signora Lella Ambrosetti che da Abu Dhabi – Dubai, dove si trovava in qualità di Componente della Delegazione Italiana di Special Olympics 2019 Giochi Mondiali, ha inviato i propri ringraziamenti e saluti ai Lions per le loro iniziative di servizio umanitario. La dottoressa Lella Ambrosetti, Consorte del notissimo dottor Alfredo Ambrosetti, promotore del famoso Forum annuale di Cernobbio, è impegnata da diversi anni nelle Special Olympics, fondate da Eunice Kennedy a sostegno delle Persone con disabilità intellettive.

Sono poi stati consegnati i riconoscimenti alle quattro Signore designate dai due lions Clubs.

Per la Cultura – Presentazione di Carlo Massironi – Socio Lions

Silvia Priori

Socia del Lions Club Rescaldina Sempione. Attrice, regista, drammaturga, creatrice di eventi internazionali. Laureata in Scienze politiche all’Università Statale di Milano con Master in Organizzazione teatrale internazionale. Insignita di cinque medaglie di merito dal Presidente della Repubblica Italiana.

Per il Volontariato – Presentazione di Giancarla Mantegazza – Socia Lions

Liliana Colombo

Professoressa. Presidente del Centro Antiviolenza Amico Fragile dico_donna costituito nel 2010 da un gruppo di donne medico e imprenditrici con il supporto tecnico scientifico dell’Istituto di Medicina Legale e Sanità Pubblica dell’Università dell’Insubria. Fornisce assistenza sociosanitaria e tutela dei diritti civili a soggetti abusati, svolge prevenzione e contrasto della violenza contro la donna collaborando con le Istituzioni. Opera all’interno dell’Ospedale del Circolo e dell’Ospedale del Ponte di Varese.

Per l’Imprenditoria – Presentazione di Claudio Biondi – Socio Lions

Eva Unterpertinger

Socia del Lions Club Varese Insubria. Laureata con lode in Lingue e Letterature straniere presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Cittadinanza italiana e tedesca. Esperienze di studio e lavorative in Inghilterra e Stati Uniti. Amministratore Delegato di Azienda italiana leader mondiale della produzione di tubi flessibili in materiali plastici con 500 dipendenti e 12 Filiali in Europa. E’ Socia Lions da oltre vent’anni, già panathleta nel pattinaggio e viaggia molto per lavoro e per interessi culturali.

Per la Filantropia – Presentazione di Elena Merella – Socia Lions e Carlo Massironi – Socio Lions

Augusta Orrigoni

Presidente e fondatore con i figli della Fondazione Luigi Orrigoni Onlus, costituita con lo scopo di onorare la memoria di Luigi Orrigoni per sostenere Persone meritevoli di solidarietà e di collaborare anche con Organizzazioni aventi le stesse finalità. Il principio ispiratore della Fondazione è “Non è importante solo fare bene, ma anche fare del bene, essere buoni…” La Socia Elena Merella ha messo in rilievo le qualità personali ed umane della signora Augusta Orrigoni e le numerose attività filantropiche svolte fra le quali l’impegno nel Centro Antiviolenza Amico Fragile dico_donna. Il Socio Carlo Massironi ha ricordato la figura di Luigi Orrigoni, imprenditore di successo che ha lasciato un ricordo di Uomo buono sempre pronto ad ascoltare ed aiutare il prossimo ed a promuovere e realizzare iniziative benefiche e filantropiche. Carlo Massironi ha ricordato alcuni episodi personali e professionali nei rapporti intercorsi all’inizio degli anni ’90 con il grande imprenditore e filantropo Luigi Orrigoni sottolineando che lo stesso aveva molto a cuore i bisogni delle persone e dei dei lavoratori e i problemi del lavoro. La sua grande soddisfazione era quella di veder costantemente crescere il numero dei lavoratori nelle proprie imprese. Questi nobili principi e obiettivi sono stati realizzati anche dai suoi successori che guidano oggi un gruppo imprenditoriale di primario livello e di grande successo.

La serata, contrassegnata da momenti di grande partecipazione ed emozione, ha visto anche l’esibizione dell’attrice Silvia Priori con il consorte Roberto Carlos Gerboles in una breve parte dello spettacolo “Giulietta e Romeo” prodotto da Teatro Blu. Grandi applausi da parte di tutti i numerosi presenti.

La Rappresentante di Varese Vive, Natalia Leoni, ha portato i saluti del Presidente, Giuseppe Redaelli ed ha ringraziato i Soci Lions, Ospiti e Amici per aver realizzato l’evento nella sede dell’Associazione.

Il tocco di campana dei Presidenti Lions ha chiuso un intermeeting molto intenso.