Luci accese di giorno in via Gradisca, in attesa dei nuovi lampioni

Per gli abitanti di via Gradisca, nella zona intorno all’ospedale di Circolo, l’attesa dovrebbe essere quasi finita: l’azienda che si sta occupando della sostituzione dei lampioni in tutta Varese sta già passando dalle zone di Giubiano e dell’ospedale per sostituire i lampioni, e a pochi metri dalla loro via, in via Lazio, i lampioni sono stati tutti sostituiti.

Dovrebbe quindi durare poco l’incresciosa situazione che dura da parecchio tempo, ed è stata segnalata dai cittadini anche nell’incontro di quartiere dedicato alla zona di Giubiano e limitrofi di “Varese Cambia Luce”, il grande progetto di sostituzione delle luci pubbliche con lampioni a risparmio energetico: in tutta via Gradisca, infatti, le luci dei lampioni vecchi sono accese tutto il giorno anche quando c’è il sole, un evidente guasto che causa un considerevole spreco di energia.

Qui sopra, la foto che mostra la situazione in un giorno qualunque nella via: in attesa che passi anche da qui la rivoluzione di “Varese Cambia Luce”, prima di passare alla zona nord della città, mentre questa sera, 5 marzo, gli incontri proseguono a Casbeno.

“VARESE CAMBIA LUCE”, LA MAPPA DEI CANTIERI