Luino, Cittiglio, Angera, parte il tour di Samuele Astuti per gli ospedali della provincia

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti inizierà lunedì 11 marzo un tour degli ospedali della provincia di Varese, per discutere con la dirigenza, gli operatori e gli amministratori locali delle problematiche della sanità lombarda sul territorio.

La prima giornata Astuti la dedica alla sanità dei laghi, con questo programma: alle 10:00 sarà all’ospedale di Luino, di via Forlanini 6; alle 14:30 all’ospedale di Cittiglio, in via Luvini, e alle 17 ad Angera, in via Bordini 9.

Oltre alle visite agli ospedali il consigliere regionale dem terrà alle ore 12:30 una conferenza stampa nella sede del Pd di Luino, in via Manzoni 31, per fare il punto sulla giornata.

Alle 19 a Ranco, al bar Il Molo, incontrerà gli amministratori dei comuni del territorio. La giornata si concluderà ad Angera alle 21, con un incontro pubblico aperto alla cittadinanza nella sala consigliare del Comune, in via Cavour, dal titolo “Le prospettive degli ospedali dei laghi”.

“L’interlocuzione con gli ospedali varesini è per me molto importante – spiega Astuti – ma ora ho intenzione di andare in veste ufficiale in tutti i presìdi per conoscere, ascoltare e cercare di trovare insieme soluzioni a problemi che in molti casi sono presenti da anni. La sfida della riforma di Maroni era quella della sanità di territorio ma ancora oggi, a tre anni e mezzo dal varo della legge, la Regione stenta a predisporre una programmazione complessiva, di medio e lungo periodo, per dare risposte ai cittadini e alla loro domanda di salute. Il mio, come rappresentante del gruppo consigliare regionale del Pd, vuole essere un contributo pragmatico, di proposta, e l’incontro e il dialogo sono due precondizioni. Se anche la Regione avesse prestato in questi anni maggiore ascolto forse una parte di quei problemi avrebbe già trovato una soluzione.”