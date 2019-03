Lutto all’Union Villa, è morto lo storico segretario Matteo Guarda

Da pochi giorni aveva compiuto 73 anni, Matteo Guarda, storico segretario della società di calcio Union Villa di Cassano Magnago.

È morto nella giornata di giovedì 28 marzo lasciando un grande vuoto all’interno del club e nel mondo del calcio provinciale.

Figura di riferimento per l’associazione sportiva cassanese sin dalla fondazione nel 1995, Matteo Guarda, era un elemento imprescindibile per il sodalizio del presidente Luigi Ielmini, che commenta commosso attraverso il comunicato della società: «Dovremo fare tutti un po’ di lavoro in più e la famiglia del Cassano certamente farà questo per onorare la memoria del nostro Matteo che per l’Asd Union Villa Cassano e la sua dirigenza, i suoi giocatori e le famiglie dei giocatori è stato più di un segretario, il referente per tante piccole e grandi esigenze o richieste che hanno sempre trovato adeguata e pronta risposta garantendo alla società di mostrarsi sempre vicina a chi era coinvolto, per una fase più o meno lunga della propria vita, con lo svolgersi delle attività dell’Union Villa nelle diverse sedi di allenamento e di gioco».