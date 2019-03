Malgesso e Bregano al voto con l’obiettivo di arrivare alla fusione

L’unione fa la forza. Parte da qui la campagna elettorale di Giovanni Iocca, sindaco uscente di Malgesso che si ripresenta alla prossima tornata elettorale.

Il suo obiettivo è chiaro: « Dobbiamo finire ciò che è stato iniziato. Tra due anni convocheremo la cittadinanza perché si esprima, attraverso un referendum, sulla volontà di unire anche istituzionalmente i tre comuni appartenenti all’Unione Ovest Lago di Varese». È questo il dato principale che Iocca sottolinea nell’esperienza del suo mandato in scadenza, un giudizio condiviso anche dall’altro sindaco in scadenza Alessandro Granella che, però, non ha ancora sciolto la riserva sulla volontà di rinnovare l’impegno a Bregano.

I due sindaci hanno parlato di rifiuti e dei traguardi raggiunti con il coinvolgimento virtuoso della popolazione che ha permesso di abbassare drasticamente la quota di indifferenziato.

I due paesi godono di una qualità della vita elevata: paesi tranquilli, con pochissima criminalità. Mancano i servizi, come trasporti pubblici o negozi, ma è il destino dei centri piccoli e periferici, dove, in termini economici, non conviene più investire.