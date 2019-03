Una malnatese nella commissione del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza

Si è insediata oggi a Palazzo Pirelli la Commissione Consultiva dell’Ufficio del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.

La Commissione, presente all’insediamento il Garante Massimo Pagani e i consiglieri regionali designati Francesca Ceruti (Lega) e Paola Bocci (PD), è incaricata di esprimere pareri a formulare proposte per la promozione e la tutela dei minori e anche di partecipare alla predisposizione del Piano annuale degli interventi a favore di infanzia e adolescenza. Fanno parte della Commissione anche gli assessori alla Sanità e Welfare Giulio Gallera e alle Politiche per la Famiglia e genitorialità Silvia Piani.

Per la provincia di Varese l’unico membro è Irene Bellifemine, assessore di Malnate e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative per il centrosinistra.

I componenti sono: Marina Bellegrandi (Tribunale di Pavia), Maria Irene Bellifemine(Anci), Vincenza Maria Berardi (Ufficio scolastico regionale), Carlo Stefano Boerci (Tribunale ordinario di Lecco), Laura Borghetto (Associazioni Terzo settore), Antonella Brambilla (Tribunale minorenni Milano), Ciro Cascone (Procura della Repubblica per i minorenni di Milano), Laura Maria Cosmai (Tribunale ordinario di Milano), Andrea Crivelli (Associazioni Terzo settore), Camilla Filauro (Tribunale ordinario di Monza), Lara Ghilardi (Procura della Repubblica per minorenni di Brescia), Daniela Invernizzi (Associazioni Terzo settore), Cristina Maggia (Tribunale per i minorenni di Brescia), Carlo Marnini (Associazioni Terzo settore), Veronica Marrapodi (Tribunale ordinario di Bergamo), Antonella Nardo (Tribunale ordinario di Cremona), Maria Chiara Orlando (Associazioni Terzo settore), Maria Eugenia Pupa (Tribunale ordinario di Busto Arsizio), Paolo Tartaglione (Associazioni Terzo settore), Andrea Tinelli (Tribunale ordinario di Brescia), Giulia Troina (Tribunale ordinario di Como), Dimitrji Zanusso (Associazioni Terzo settore), Cinzia Zugnoni (Tribunale ordinario di Sondrio).