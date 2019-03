Maschera di carnevale e taglierino: “Mi hanno rapinato”

Ha usato una maschera di carnevale per non farsi riconoscere e un taglierino per rendere credibile la minaccia. Così un uomo ha rapinato un ragazzino giovanissimo nei dintorni dell’oratorio di Induno Olona.

La denuncia è stata raccolta dai carabinieri di Arcisate.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di mercoledì. Secondo gli elementi raccolti dai militari il rapinatore potrebbe essere straniero. Sono in corso le indagini da parte della Stazione carabinieri di Arcisate e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese.