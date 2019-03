Il mese della cultura inizia con la presentazione de “Il sangue nero di Mussolinia”

Prende il via la rassegna “Il Mese della Cultura” 2019, organizzata dalla Pro Loco di Fagnano Olona con il patrocinio del Comune, invita alla presentazione del romanzo noir di Emanuela Signorini “Il sangue nero di Mussolinia“, venerdì 29 marzo 2019 alle ore 21 presso la Biblioteca E. Biagi in Piazza Matteotti. Intervistata dal giornalista Fausto Bossi, l’autrice sarà disponibile a confrontarsi con i presenti e per il firmacopie a fine serata.

La Trama: La vicenda si svolge nella fine estate del 1931 in una landa bonificata della Sardegna, dove sorge la città nuova di Mussolinia (oggi Arborea), abitata da famiglie poverissime e numerose, per lo più venete, trapiantate per lavorare la terra dalla Società Bonifiche Sarde, con il benestare del regime fascista. Un lunedì mattina, tra polvere e fichi d’india, vengono trovati, morti ammazzati, due ragazzini: lei è veneta, lui è un pastore sardo di Terralba. Immediatamente il giovane parroco salesiano di Mussolinia, don Massimo, veneziano d’origine, è coinvolto nelle indagini.

Il ricco calendario del “Il Mese della Cultura” 2019 contempla sette eventi (in programma dal 29 Marzo al 3 Maggio 2019) suddivisi in presentazioni di libri, spettacoli teatrali e monologhi di cabaret, solidarietà, poesia e musica. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna è organizzata dalla Pro Loco Fagnano Olona con l’obiettivo di promuovere una serie di manifestazioni in ambito artistico, culturale e letterario, per far conoscere autori e artisti locali ad una platea di amanti della Cultura.

L’edizione 2019 della rassegna prevede sette appuntamenti:

29 marzo: “Il sangue nero di Mussolinia“, presentazione del Romanzo Noir di Emanuela Signorini. ore 21: Biblioteca E.Biagi – Piazza Matteotti

31 marzo: “Racconti ironici e ridanciani“, un Monologo teatrale di cabaret di e con Fabrizio Saporiti. ore 17 – Aula Magna Scuola Fermi – P.zza A. di Dio

5 aprile: Pièce teatrale “Andrea Chénier“, Dramma di ambiente storico di Umberto Giordano, con la Compagnia di Canto Vittorio Tosto. ore 21 – Aula Magna Scuola Fermi – P.zza A. di Dio

6 e 7 aprile: “La mia prima volta in viaggio da sola“, Viaggio in solitaria di Angela Bonaccorso. Presentazione e racconto dell’esperienza il 6 aprile alle ore 17. La Mostra fotografica sarà visitabile il 6/4 ore 15-18 e 7/4 ore 10-12 e 15-18. Castello Visconteo – P.zza Cavour

12 aprile: “Storie di Reincarnazione“, Presentazione del libro-saggio di Manuela Pompas. ore 21 – Aula Magna Scuola Fermi – P.zza A. di Dio

14 aprile: “In…canto a Fagnano“, Tre spettacoli in solidarietà tra musica e teatro. ore 17 – Aula Magna Scuola Fermi – P.zza A. di Dio

3 maggio: Antologia “I Quaderni dell’Alba” per il decennale del Circolo Culturale l’Alba. Un evento della rassegna “Percorsi Culturali”. ore 21 – Circolo ACLI – P.zza S. Giovanni a Bergoro

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, e la manifestazione vanta il patrocinio del Comune di Fagnano Olona e si avvale della collaborazione del Circolo Culturale l’Alba, delle ACLI di Bergoro, dell’Associazione 2L Lombardia Lucania, Libreria Millestorie, Foto G&B, Eugenio Barbaresco Fotografo, l’Associazione “Insieme è bello”, la Compagnia di Canto Vittorio Tosto e il Liceo musicale V.Bellini.

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito della Pro Loco di Fagnano Olona al link www.proloco-fagnanoolona.org