Meteo, settimana all’insegna della variabilità

Temperature miti e sole non dureranno a lungo. Le previsioni annunciano una settimana di instabilità

Il weekend sarà ancora all’insegna del bel tempo con la colonnina di mercurio al di sopra delle medie stagionali.

Da lunedì, però, si prevede l’arrivo di una perturbazione che porterà rovesci e temporali sulle Prealpi. Si tratterà di un veloce fronte atlantico in transito rapido sul Nord dell’Italia. I fenomeni saranno in attenuazione sin dal tardo pomeriggio. Le temperature saranno in leggero calo con le massime attorno agli 11 gradi e le minime di 3.

Martedì, il sole tornerà a splendere nel cielo e l’aria sarà di nuovo abbastanza mite. Mercoledì si preannuncia il ritorno delle nubi ma non sono annunciate piogge. Inizia di nuovo a calare la temperatura massima. Giovedì cielo nuvoloso con possibilità di piogge deboli e un ulteriore calo delle massime. Tempo decisamente instabile, infine, venerdì prossimo con rovesci e temporali.