Il neonato spazio aperto “Sono qui con te” aperto dal Melograno a Germignaga, propone tre incontri informativi gratuiti nelle prossime settimane rivolto a futuri genitori e neo genitori. A cominciare dalla mattinata di giovedì 21 marzo dalle 10 alle 12 con “Mi fascia capire” incontro gratuito sul portare i figli in fascia tenuto dall’operatrice Melograno Chiara Adamoli (consulente in via di certificazione).

Durante l’incontro mamme e papà già fatti, o in procinto di diventare tali, conosceranno fisiologia, benefici e modalità del portare, visionando diversi supporti per scoprire come usarli, quali scegliere in funzione delle proprie esigenze e delle diverse caratteristiche

Sempre al mattino, martedì 26 marzo dalle 10 alle 12 l’osteopata Irene Crestani parlerà di osteopatia e neonati, mentre alla stessa ora di giovedì 4 aprile si parlerà di disostruzione pediatrica in collaborazione con l’associazione Cives di Varese (offerta libera).

Tutti gli incontri saranno ospitati dalla nuova sede del Melograno, ospitata dal salone della Pro Loco di Germignaga in via del Torchio 2 (sopra alla biblioteca), dove ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12 c’è lo spazio aperto “Sono qui con te”, per mamme e neonati.