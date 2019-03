Migliaia di narcisi sbocciano a Villa Della Porta Bozzolo

Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), a dieci minuti dal Lago Maggiore, in questi giorni offre uno spettacolare anticipo di primavera: migliaia di narcisi in fiore che incanteranno i visitatori con il loro profumo e i loro colori.

I narcisi sono piante bulbose, tipiche dei paesi europei; ne è un esempio il noto Narcissus poeticus, conosciuto anche come narciso selvatico o fior di maggio, simbolo della ripresa primaverile sin dall’antichità.

Dallo scorso autunno Villa Bozzolo ha dato casa a circa ventimila bulbi di narcisi, piantati nella cornice alta dell’area chiamata “Teatro”, lungo le bordure del prato che dalle terrazze si alza verso il bosco e il cannocchiale prospettico. I narcisi hanno ora iniziato la loro straordinaria fioritura, colorando il prato con infinite sfumature di giallo. Una meraviglia per gli occhi, ma anche per l’olfatto: infatti il nome “narciso” deriva dalla parola greca narkào, il cui significato rimanda allo “stordimento”, che il profumo inebriante di questo fiore induce.

Queste giornate di marzo offrono l’opportunità unica di immergersi in uno spettacolo naturale che dà il benvenuto alla primavera, da vedere, vivere e fotografare. Un’occasione speciale per trascorrere una giornata fuori porta, in un luogo incantevole, per fare il pieno di bellezza e poi finire con una visita alla splendida villa del FAI: a trarne giovamento saranno il cuore e la mente.

Giorni e orari di apertura:

Villa Della Porta Bozzolo è aperta al pubblico dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

Biglietto di ingresso:

Intero: € 9; Ridotto (6-18 anni): € 4; Iscritti FAI e bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito;

Studenti fino ai 25 anni: € 5; Famiglia: € 22 (consente l’ingresso per i gruppi famigliari composti da

2 adulti e 2 bambini; a partire dal terzo bambino, ogni ingresso è gratuito).

N.B. In caso di manifestazioni il prezzo può subire variazioni

Per informazioni:

Villa Della Porta Bozzolo – tel. 0332 624136 – mail: faibozzolo@fondoambiente.it

Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it