Mondo Marcio, il rapper che canta con Mina ha presentato il suo album a Varese

È uscito oggi nei negozi “Uomo!”, il nuovo album di Mondo Marcio presentato in anteprima a Varese all’interno dello spazio di Varese Dischi dove l’artista ha firmato le copie dei fan.

«Nell’era dove l’immagine patinata di Photoshop fa da padrona, e dove il numero di like sotto alle nostre foto definisce il nostro stato sociale, “Uomo!” è una celebrazione della natura umana, unica anche per i suoi difetti – ha detto Mondo Marcio in merito al concept del disco –. Racconto anche la storia e la rivincita di un ragazzino che si è affacciato alla scena musicale quando aveva solo 16 anni e che ora ritorna con un album che meglio di qualsiasi altro racconta la maturazione da ragazzo, appunto, ad uomo».

Il progetto è accompagnato, inoltre, dall’apertura di un temporary shop targato Mondo Marcio aperto da oggi fino a domenica 10 marzo alla Key Gallery di Milano (via Borsieri, 12).