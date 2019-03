Una mostra in cui riflettersi e riflettere alla comunità Brugnoli Tosi

La comunità Brugnoli Tosi di Sacconago è di nuovo con le mani in Pasta, tra colori e materiali di riciclo. il tutto firmato “IO CREO” che rappresenta la voglia di generare dell’essere umano proprio perchè l’umano ha bisogno di generare, e quando questa voglia è positiva, il frutto di questo lavoro diventa magia.

Partendo da questi presupposti il Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e Brugnoli Tosi (Fondazione Piatti) di Busto Arsizio, già forti di altre collaborazioni (Teatrando – Ritmica e Movimento), si sono cimentati in questa nuova avventura per dare spazio alla creatività di artisti diversamente abili.

Il loro atelier, infatti, accoglie il fare creativo dei partecipanti mettendo al centro l’opera che rigenera l’altro e il fruitore stesso. «Da qui nasce “Rifletto” , una mostra in cui tutte le opere presentano uno specchio per regalare all’osservatore il piacere di fare parte dell’opera d’arte, riflettendo così sulla bellezza della vita e dell’essere umano. Una lettura fatta dagli stessi artisti, sicuramente custodi di fragilità ma anche di una enorme forza» – spiegano gli organizzatori.

Tutto questo potrà essere ammirato domenica 31 marzo dalle ore 15.00 presso la Comunità Brugnoli Tosi di via vicinale Piombina 16 a Busto Arsizio. A partire dalle ore 16.30 la BalconBand si esibirà in acustico per l’occasione.