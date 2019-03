Moto Club Varese, primo podio stagionale nel Trofeo Ktm

Tra due anni, nel 2021, il Moto Club Varese compirà i suoi primi cento anni e per questo motivo da qualche mese ha iniziato un attento lavoro di consolidamento e ringiovanimento. Un percorso che prevede anche la formazione di una squadra agonistica impegnata in diverse competizioni a partire dal Trofeo Ktm di enduro che ha preso il via ieri – domenica 17 marzo – a Sanremo.

E proprio dalla Liguria sono arrivati i primi risultati per il club varesino, capace di centrare il secondo posto nella classifica a squadre grazie ai risultati dei quattro atleti schierati al via di una gara con ben 300 iscritti. Terzo posto di classe 450 per Michele Cobuzzi, sesto per Victoria Demma (classe Lady) e per Edoardo D’Errico (classe 125), quindicesimo per Alex Fontana sempre nella 125. Un poker di piazzamenti importanti che ha mandato sul podio finale il club del presidente Giovanni Demma.

Oltre al Trofeo Ktm, la squadra agonistica che conta 20 tesserati, prenderà parte quest’anno al Campionato Italiano Motorally, al Campionato regionale di motocross e al tricolore supermotard. Tra i soci del 2019 il “Varese” comprende diversi nomi che hanno fatto la storia del motociclismo della nostra provincia: da Fabrizio Carcano a Max Manzo (e a suo figlio Matteo) fino a Gian Pio Ottone e a Ottavio Missoni.