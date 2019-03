“Motore solidale”, al via la campagna per gli Empori della Caritas ambrosiana

E’ partita in questi giorni la campagna “Motore solidale”, un progetto della cooperativa sociale Intrecci con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus.

La campagna ha come obiettivo l’aumento delle donazioni a favore degli Empori della solidarietà di Caritas Ambrosiana a Varese e a Saronno.

Gli Empori della solidarietà sono punti di distribuzione al dettaglio – dei veri e propri negozi – realizzati per sostenere gratuitamente le famiglie vulnerabili attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamento relazionale, favorendo così il recupero della propria autonomia. Le persone, infatti, fanno la spesa con dignità e responsabilità, potendo scegliere liberamente i prodotti a disposizione, attraverso una tessera personale caricata con punteggio a scalare.

Gli Empori sono rivolti in maniera prioritaria ai nuclei familiari in condizione di difficoltà temporanea – familiare, lavorativa, economica o sociale – per un periodo limitato di tempo (massimo 1 anno). L’obiettivo principale degli Empori è quello di dare alle persone una possibilità concreta d’integrazione al reddito per superare la situazione di crisi, consentendo loro di porsi in modo attivo di fronte alle difficoltà.

L’anno scorso hanno utilizzano gli Empori 247 nuclei familiari, per un totale di 903 persone. Le famiglie con figli a carico erano 187, per un totale di 442 minori. Sono più di 500 i prodotti “acquistabili” (alimentari a lunga conservazione, surgelati, materiale per l’igiene della persona e della casa, cartoleria…). Nell’anno sono state effettuate 3.079 spese per un valore complessivo di poco più di 110.000 euro.

Obiettivo della nuova campagna “Motore solidale” è aumentare il numero di famiglie sostenute, attraverso imprenditori e imprese disponibili a donare agli Empori della solidarietà merci non deperibili o a scadenza non immediata (alimentari, prodotti per l’igiene personale e delle casa, cartoleria, prodotti per l’infanzia…), ma anche ad avviare campagne di raccolta fondi, anche attraverso il coinvolgimento dei dipendenti. Alle imprese disponibili si chiederà inoltre di far conoscere l’esperienza degli Empori presso i propri lavoratori, i consulenti o fornitori, per dare la possibilità di coinvolgere altre persone o enti in azioni positive di sostegno alle famiglie, oppure di sponsorizzare iniziative ed eventi dei singoli Empori della solidarietà.

Gli Empori si trovano a Varese, in via Marzorati 5a, presso la Casa della Carità, e a Saronno, via Petrarca 1 ang. via Piave, presso la Fondazione Casa di Marta

Intrecci è una cooperativa sociale che si occupa di servizi alla persona. Fonda il proprio impegno sui valori e sullo stile di Caritas Ambrosiana, dalla quale è nata nel 2003. Sviluppa e gestisce servizi a favore delle persone e delle famiglie più in difficoltà: dagli interventi per la grave marginalità nel Rhodense (ascolto, mensa, docce, ambulatorio medico, rifugio notturno invernale), all’emergenza freddo a San Donato Milanese, a Casa di Francesco a Gallarate. Da luglio 2015 gestisce, in partnership con i volontari delle Caritas territoriali, i tre Empori della solidarietà. Inoltre è impegnata sul versante della vulnerabilità e dell’educazione finanziaria; sviluppa infine interventi di housing sociale per famiglie con problemi alloggiativi, sociali e relazionali. Fa parte del Consorzio Farsi Prossimo.

Per informazioni: emporiosaronno@coopintrecci.it – Salvatore Doria (cell 349 1681257).