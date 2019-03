Mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli

Nuovo colpo di scena sulla vicenda dei cittadini allontanati “a caso” dal Consiglio comunale dopo che per tre volte il pubblico aveva applaudito al termine degli interventi nella seduta aperta di sabato mattina dedicata al taglio di 60 bagolari di via Roma.

I consiglieri comunali Franco Casali (Tu@Saronno), Francesco Licata, Rosanna Leotta, Nicola Gilardoni, Ilaria Padani (Pd), Daniele Vanzulli (M5s) e gli indipendenti Francesco Banfi e Alfonso Indelicato hanno presentato una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli.

Un atto decisamente forte che i consiglieri spiegano con quanto accaduto sabato mattina in Sala Vanelli: “Il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli ha deciso e richiesto in maniera arbitraria l’espulsione di taluni cittadini “scelti a caso” tra il pubblico impedendo con tale scelta arbitraria “la più ampia partecipazione dei cittadini presenti” e negando in tal modo ai cittadini espulsi la “piena libertà d’espressione, d’intervento e di proposta”.

Il documento di sfiducia è stato presentato stamattina: “Reputiamo – si legge nel testo nella mozione – a seguito dei gravi comportamenti a lui attribuiti di non poter essere più rappresentati, in maniera adeguata ed imparziale, dall’attuale presidente per lo svolgimento delle funzioni assegnate dal regolamento”.

Alla luce dei fatti i consiglieri “sfiduciano” il presidente: “Il suo comportamento è stato lesivo dei diritti dei cittadini e non rispetta quando previsto dal regolamento”. I consiglieri d’opposizione propongono anche un sostituto di Fagioli l’attuale vicepresidente Davide Borghi.