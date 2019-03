Musica e poesia, una giornata per ricordare Paolo Rindi

Una giornata per ricordare Paolo Rindi. Al Liceo Musicale Manzoni di Varese sabato 30 marzo alle ore 10.15 si terrà il “Concorso in ricordo di Paolo Rindi”, in memoria del ragazzo ventenne scomparso il 1° febbraio del 2016 in Val Grande.

Il concorso è stato organizzato dal prof. Paolo Tron con la partecipazione di una quindicina di concorrenti del 3°, 4° e 5° anno divisi in 2 sezioni (composizione originale e organico definito e esecuzione in formazione cameristica). Gli elaborati verranno introdotti da una breve spiegazione degli stessi esecutori. Durante la mattinata verranno letti brani di Paolo sull’arte e la filosofia. La giuria è composta da docenti delle discipline specifiche e da esperti esterni. Chi vince ottiene un premio in denaro da spendere per qualcosa inerente alla musica (corsi, materiale aggiornamenti..).

Paolo è mancato il 1° febbraio del 2016 in seguito a incidente in Val Grande, dove amava andare per scrivere: «Diceva che là c’era il silenzio assoluto – spiegano mamma Fiammetta Masedu e papà Dario Rindi -. Ci piace ricordarlo con le cose che amava: musica filosofia, arte e letteratura, nella sua scuola. Verranno letti i suoi aforismi filosofici, cercati e raccolti dalla professoressa Rosa Zanotti, sua insegnante e amica».